Главная цель — истощить противника. Рассказываем, что такое позиционная война, простыми словами

Сейчас в Украине продолжаются активные боевые действия, ВСУ держат оборону и освобождают территорию Украины. ВСУ сейчас успешно используют маневренную войну — современную мобильную оборону, которая дает преимущество украинским военным.

Но временами ход боевых действий приводит к позиционной войне. Поэтому мы расскажем, что такое позиционная война простыми словами.

Что такое позиционная война

Позиционная война предполагает бои на определенных позициях — относительно стабильных фронтах. Сражения происходят на постоянных фронтах, границы которых практически не изменяются.

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Переход к позиционной войне объясняется неспособностью (при имеющемся балансе сил и уровне развития оружия и военной техники) обеих сторон совершать прорывы обороны соперника или развивать тактические прорывы в оперативные.

Основная цель позиционной войны

Цель позиционной войны состоит в том, чтобы истощить противника. Причем сделать это нужно как в военном, так и экономическом плане. В ходе такой войны военные действия не дают значительного результата: короткие атаки, с уходом на заранее подготовленные позиции.

Позиционная война больше давит в моральном плане, чем в физическом.

Однако оборона в такой войне очень хорошо продумана.

Также для того, чтобы сохранить живую силу, даже в случае успешной атаке приходится возвращаться на свои позиции.

Если достаточно сил, оружия и военной техники обеих сторон, позиционная война позволяет совершать прорывы обороны соперника или превращать тактические прорывы в оперативные.

Также позиционную войну называют траншейной, или окопной, ведь в большинстве случаев бои ведутся “с места” и военные находятся в окопе.

Пример позиционной войны

Характерным примером позиционной войны могут служить боевые действия в Первую мировую войну на западном фронте с конца 1914 года и на восточном фронте с конца 1915 года.

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