Війна в Україні

Головна мета — виснажити противника. Розповідаємо, що таке позиційна війна, простими словами

Богдана Макалюк, журналістка сайту 02 Листопада 2023, 14:15
Що таке позиційна війна
Фото: Facebook

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