У Лукашенко каждый следующий ход заведомо неправильный — Жданов о вероятности нападения Беларуси на Украину

До сих пор Беларусь не решается присоединяться к войне на стороне России, однако есть тревожные звоночки: проведение военных учений и минирование участков на границе с Украиной, перемещение ракетных комплексов и т.д.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона канала FreeДом рассказал о тактике Кремля сегодня и втягивании армии Беларуси в войну против Украины.

— Как можно объяснить заявления по поводу угроз нападения со стороны Беларуси?

— Это информационно-психологическая операция со стороны РФ. Кроме угроз, сегодня это ничего не несет. Но белорусская армия все же готовится к участию в боевых действиях.

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Мы понимаем внутриполитическую ситуацию в Беларуси, и она больше говорит в ту сторону, что вряд ли белорусский самопровозглашенный руководитель захочет ввязаться в эту войну именно вооруженными силами Беларуси.

— Как изменилась тактика России?

— Россия меняет тактику в том, что она снова “обрастает” врагами. У нее всюду враги: то Казахстан, то Литва, то Эстония. Мы, конечно, главные враги.

Мы можем повлиять на эту ситуацию, если Запад ускорит поставки вооружения. Я бы здесь процитировал Черчилля: “Дайте нам инструмент, а мы сами выполним свою работу”.

Сейчас, к сожалению, мы вынуждены вести оборонную операцию и не можем оказать существенное влияние на общее течение кампании.

— Чем может закончиться предстоящий визит Лукашенко в Санкт-Петербург?

— Я думаю, что у Путина уже не осталось козырей в давлении на Лукашенко. Он отлично понимает всю ситуацию. Он гораздо хитрее и опытнее Путина. Он уже 20 лет водит его за нос по созданию союзного государства.

Аргументы заканчиваются тем, что Лукашенко приступил к чистке рядов Комитета госбезопасности Беларуси, пророссийски настроенных чиновников и высших офицеров.

Впрочем, Путин может попытаться физически отстранить Лукашенко от власти. Но думаю, что чистка в госорганах пытается исключить этот вариант.

Лукашенко даже предложил западным наблюдателям посетить Беларусь и провести верификацию вооружений по договору о сокращении обычных вооружений в Европе. То есть он ищет пути отхода на Запад.

— Можно ли ожидать нападения Беларуси на Украину?

— Нам нужно быть готовыми к этому. Но антивоенные настроения как в обществе, так и в вооруженных силах Беларуси, все равно растут. В этом серьезность положения Лукашенко.

У него каждый последующий ход заведомо неверен. Путин может отстранить его от власти, но если Лукашенко отдаст приказ на вторжение в Украину, это может вызвать социальный взрыв в самой Беларуси.

Если в 2020 году армия выступила на стороне силовиков и помогала терроризировать общество, то в этом случае армия может объединиться с протестующими.

— Какая цель нападения Беларуси, если ее армия малочисленна и неопытна?

— Я вижу две задачи, которые может поставить Путин перед Лукашенко:

Открытие второго фронта для того, чтобы растянуть ВСУ. Это могут быть небольшие атаки типа разведки боем, но мы будем вынуждены перетягивать туда силы. Попытка объединить силы и пробиться вдоль границы для перерезки путей снабжения западной военно-технической помощи. Но это маловероятно.

Во любом случае, вторжение со стороны Беларуси для нас будет проблемой из-за того, что придется воевать на два направления. А это очень тяжело.

Оперативная ситуация на фронте ежедневно изобилует контроверсионными подробностями: от успехов на юге до горячих боев на востоке. Олег Жданов дал интервью о развитии войны в Украине.

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