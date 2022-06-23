У Лукашенко каждый следующий ход заведомо неправильный — Жданов о вероятности нападения Беларуси на Украину

До сих пор Беларусь не решается присоединяться к войне на стороне России, однако есть тревожные звоночки: проведение военных учений и минирование участков на границе с Украиной, перемещение ракетных комплексов и т.д.
Военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона канала FreeДом рассказал о тактике Кремля сегодня и втягивании армии Беларуси в войну против Украины.
— Это информационно-психологическая операция со стороны РФ. Кроме угроз, сегодня это ничего не несет. Но белорусская армия все же готовится к участию в боевых действиях.
Мы понимаем внутриполитическую ситуацию в Беларуси, и она больше говорит в ту сторону, что вряд ли белорусский самопровозглашенный руководитель захочет ввязаться в эту войну именно вооруженными силами Беларуси.
— Россия меняет тактику в том, что она снова “обрастает” врагами. У нее всюду враги: то Казахстан, то Литва, то Эстония. Мы, конечно, главные враги.
Мы можем повлиять на эту ситуацию, если Запад ускорит поставки вооружения. Я бы здесь процитировал Черчилля: “Дайте нам инструмент, а мы сами выполним свою работу”.
Сейчас, к сожалению, мы вынуждены вести оборонную операцию и не можем оказать существенное влияние на общее течение кампании.
Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook
— Я думаю, что у Путина уже не осталось козырей в давлении на Лукашенко. Он отлично понимает всю ситуацию. Он гораздо хитрее и опытнее Путина. Он уже 20 лет водит его за нос по созданию союзного государства.
Аргументы заканчиваются тем, что Лукашенко приступил к чистке рядов Комитета госбезопасности Беларуси, пророссийски настроенных чиновников и высших офицеров.
Впрочем, Путин может попытаться физически отстранить Лукашенко от власти. Но думаю, что чистка в госорганах пытается исключить этот вариант.
Впрочем, Путин может попытаться физически отстранить Лукашенко от власти. Но думаю, что чистка в госорганах пытается исключить этот вариант.
Лукашенко даже предложил западным наблюдателям посетить Беларусь и провести верификацию вооружений по договору о сокращении обычных вооружений в Европе. То есть он ищет пути отхода на Запад.
— Нам нужно быть готовыми к этому. Но антивоенные настроения как в обществе, так и в вооруженных силах Беларуси, все равно растут. В этом серьезность положения Лукашенко.
У него каждый последующий ход заведомо неверен. Путин может отстранить его от власти, но если Лукашенко отдаст приказ на вторжение в Украину, это может вызвать социальный взрыв в самой Беларуси.
У него каждый последующий ход заведомо неверен. Путин может отстранить его от власти, но если Лукашенко отдаст приказ на вторжение в Украину, это может вызвать социальный взрыв в самой Беларуси.
Если в 2020 году армия выступила на стороне силовиков и помогала терроризировать общество, то в этом случае армия может объединиться с протестующими.
— Я вижу две задачи, которые может поставить Путин перед Лукашенко:
Во любом случае, вторжение со стороны Беларуси для нас будет проблемой из-за того, что придется воевать на два направления. А это очень тяжело.
Оперативная ситуация на фронте ежедневно изобилует контроверсионными подробностями: от успехов на юге до горячих боев на востоке. Олег Жданов дал интервью о развитии войны в Украине.
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