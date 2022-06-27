Можна було очікувати на таку собі помсту: Жданов про тактику Росії та збільшення ракетних обстрілів

Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, з чим може бути пов’язане збільшення ракетних обстрілів, про ракетний потенціал Росії, тактику ведення війни та можливість вступу у війну Білорусі.

Це пов’язано більше з нашими успіхами взагалі як на воєнному, так і політичному фронті.

По-перше, українські військові дуже влучно погромили гарнізон на острові Зміїний, фактично знищивши його. Так само ЗСУ пройшлись по складах боєприпасів російської армії та командних пунктах.

По-друге, ми набули статусу кандидата у члени ЄС. Після цього в принципі можна було очікувати таку собі помсту.

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Проте росіяни не можуть зараз ескалувати конфлікт на фронті. У них немає сил та засобів для цього. Тому ворог і застосовує такий дистанційний вплив у якості масованого ракетного удару. Це, на жаль, вони можуть.

Думаю, що певний час обстріли будуть тривати. Можливо ще тиждень буде зберігатись напруга, а потім все може піти на спад.

У ворога немає стільки засобів, щоб постійно тримати темп подібного завдання ракетних ударів по Україні. Таких можливостей для швидкого відновлення ресурсів у нього немає.

Навіть вимога Путіна відновити виробництво Калібрів і виготовляти їх цілодобово, зависла у повітрі, оскільки без іноземних комплектуючих РФ не може цього зробити.

Проте ракетний потенціал Росії наразі оцінюється в 5-6 тисяч ракет. Тому нам потрібно вимагати у наших партнерів засоби ППО і робити повітряний щит. Іншого способу уберегтися від усіх ракетних ударів, на жаль, не бачу.

Про зміни кадрів у російському керівництві

Така швидка заміна керівництва, яка вже стає системною, вона розбалансовує саму систему військового управління. Нам це поки на руку, оскільки поки штаби підлаштуються під нового командувача, це вносить сум’яття в організацію та ведення бойових дій.

Проте ми можемо побачити нові особливості тактики ведення бою, але лише ймовірно за тиждень чи два.

Про готовність білоруської армії вступити у війну з Україною

Білорусь вже давно вступила і воює на боці РФ, але її армія ще ні.

Думаю, що ситуація щодо вступу білоруської армії у війну зберігається 50 на 50. Однак Білорусь віддає запаси свого озброєння Росії, а це означає, що поки вона не збирається сама воювати.

Якщо тебе цікавить, хто саме тебе захищає на передовій, тоді читай історії українських бійців про службу в теробороні.