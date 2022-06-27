Можно было ожидать такую себе месть: Жданов о тактике России и увеличении ракетных обстрелов

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, с чем может быть связано увеличение ракетных обстрелов, о ракетном потенциале России, тактике ведения войны и возможности вступления в войну Беларуси.
Это больше связано с нашими успехами вообще как на военном, так и политическом фронте.
Это больше связано с нашими успехами вообще как на военном, так и политическом фронте.
Во-первых, украинские военные очень точно погромили гарнизон на острове Змеиный, фактически уничтожив его. Также ВСУ прошлись по складам боеприпасов российской армии и командным пунктам.
Во-вторых, мы приобрели статус кандидата в члены ЕС. После этого в принципе можно было ожидать некую месть.
Однако россияне не могут сейчас эскалировать конфликт на фронте. У них нет сил и средств для этого. Поэтому враг и применяет такое дистанционное воздействие в качестве массированного ракетного удара. Это, к сожалению, они не могут.
Думаю, что время обстрелы будут продолжаться. Возможно, еще неделя будет сохраняться напряжение, а потом все может пойти на спад.
Думаю, что время обстрелы будут продолжаться. Возможно, еще неделя будет сохраняться напряжение, а потом все может пойти на спад.
У врага нет столько средств, чтобы постоянно держать темп подобного нанесения ракетных ударов по Украине. Таких возможностей для быстрого обновления ресурсов у него нет.
Даже требование Путина возобновить производство Калибров и производить их круглосуточно, зависло в воздухе, поскольку без иностранных комплектующих РФ не может этого сделать.
Однако ракетный потенциал России сейчас оценивается в 5-6 тысяч ракет. Поэтому нам нужно потребовать у наших партнеров средства ПВО и сделать воздушный щит. Другого способа уберечься от всех ракетных ударов, к сожалению, не вижу.
Такая быстрая замена руководства, которая уже стала систематической, она разбалансирует саму систему военного управления. Нам это пока на руку, поскольку, когда штабы подстраиваются под нового командующего, это вносит смятение в организацию и ведение боевых действий.
Однако мы можем увидеть новые особенности тактики ведения боя, но только вероятно через неделю или две.
Белорусь уже давно вступила и воюет на стороне РФ, но ее армия еще нет.
Белорусь уже давно вступила и воюет на стороне РФ, но ее армия еще нет.
Думаю, что ситуация по поводу вступления белорусской армии в войну сохраняется 50 на 50. Однако Белорусь отдает запасы своего вооружения России, а это значит, что пока она не собирается сама воевать.
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