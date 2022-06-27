Можно было ожидать такую себе месть: Жданов о тактике России и увеличении ракетных обстрелов

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, с чем может быть связано увеличение ракетных обстрелов, о ракетном потенциале России, тактике ведения войны и возможности вступления в войну Беларуси.

Это больше связано с нашими успехами вообще как на военном, так и политическом фронте.

Во-первых, украинские военные очень точно погромили гарнизон на острове Змеиный, фактически уничтожив его. Также ВСУ прошлись по складам боеприпасов российской армии и командным пунктам.

Во-вторых, мы приобрели статус кандидата в члены ЕС. После этого в принципе можно было ожидать некую месть.

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Однако россияне не могут сейчас эскалировать конфликт на фронте. У них нет сил и средств для этого. Поэтому враг и применяет такое дистанционное воздействие в качестве массированного ракетного удара. Это, к сожалению, они не могут.

Думаю, что время обстрелы будут продолжаться. Возможно, еще неделя будет сохраняться напряжение, а потом все может пойти на спад.

У врага нет столько средств, чтобы постоянно держать темп подобного нанесения ракетных ударов по Украине. Таких возможностей для быстрого обновления ресурсов у него нет.

Даже требование Путина возобновить производство Калибров и производить их круглосуточно, зависло в воздухе, поскольку без иностранных комплектующих РФ не может этого сделать.

Однако ракетный потенциал России сейчас оценивается в 5-6 тысяч ракет. Поэтому нам нужно потребовать у наших партнеров средства ПВО и сделать воздушный щит. Другого способа уберечься от всех ракетных ударов, к сожалению, не вижу.

О смене кадров в российском руководстве

Такая быстрая замена руководства, которая уже стала систематической, она разбалансирует саму систему военного управления. Нам это пока на руку, поскольку, когда штабы подстраиваются под нового командующего, это вносит смятение в организацию и ведение боевых действий.

Однако мы можем увидеть новые особенности тактики ведения боя, но только вероятно через неделю или две.

О готовности белорусской армии вступить в войну с Украиной

Белорусь уже давно вступила и воюет на стороне РФ, но ее армия еще нет.

Думаю, что ситуация по поводу вступления белорусской армии в войну сохраняется 50 на 50. Однако Белорусь отдает запасы своего вооружения России, а это значит, что пока она не собирается сама воевать.

Если тебя интересует, кто именно тебя защищает на передовой, читай истории украинских бойцов о службе в терробороне.