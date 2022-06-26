Бандуристы, предприниматели и администраторы — добровольцы откровенно о службе в ТрО

Неотделимая часть современного украинского войска — территориальная оборона, которая за несколько месяцев от момента создания превратилась в мощную силу, способную дать достойный отпор оккупанту.

Ее ряды пополнили люди разных специальностей и боевой подготовки. Бандурист, администратор в ресторане и предприниматель — до войны они были успешными каждый в своей профессии и довольны собственной жизнью.

Но после полномасштабного вторжения не стали ждать, что их кто-то защитит, а сами пошли в терроборону.

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Я даже в тире ни разу не стреляла

24 февраля Валерия проснулась из-за того, что ее мама кричала о начале войны. Хотя женщина и не хотела отпускать на войну всех троих детей, в военкомат Лера пошла с родными братом и сестрой.

Что такое оружие у меня вообще никакого понимания не было. Я даже в тире ни разу не стреляла. Я была такой девочкой-девочкой, — делится Валерия.

23-летняя Симка теперь стрелок. С ее ростом (1,53 м) было непросто найти снаряжение и одежду. Пришлось ушивать и укорачивать форму. Но препятствия не пугают девушку, когда речь идет о защите родного дома.

Обменял бандуру на автомат

Бандурист и заслуженный артист Тарас Столяр до войны в последний раз стрелял разве что в школе. Ладить с оружием учился уже в полях.

Есть война. И она происходит с оружием. Это не какая-то дилемма или мировоззренческое решение. Это необходимость.

— Кроме автомата, я брал в руки бензопилу, лопату и много разных хороших инструментов, — рассказывает Тарас.

Из Афганистана в Украину

Командир отделения под псевдонимом Джонни родом из Афганистана. Он считает Украину своим домом. Был на Майдане, затем в АТО. Во время боев за Киев воевал на Ирпенском направлении.

— Преимущество в том, что все пришли добровольно. Они очень мотивированы.

Войну побеждает не техника, не солдаты, а идея. А ребята пришли с идеей защищать свой дом, — говорит мужчина.

Именно защита своего дома, села или города была основной задачей терробороны, когда ее создавали в начале года. А с мая закон разрешил терробороновцам воевать там, где они нужны больше всего.

Ведь бойцы Сил терробороны занимают военную должность, имеют все те же обязанности, социальные гарантии и финансовое обеспечение, что и солдаты ВСУ. Следовательно, они не могут завершить службу, когда вздумается.

Украинцы не ждут повесток, чтобы идти на войну, а сами штурмуют военкоматы. Даже если никогда до этого не держали оружие в руках. Это история парня, променявшего моделинг на ВСУ.

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