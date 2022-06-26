Люди

Бандуристы, предприниматели и администраторы — добровольцы откровенно о службе в ТрО

Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 26 июня 2022, 20:00
Історії бійців тероборони - війна об'єднала людей різних професій

Больше видео
0:04:02
перекваліфікація
Полная переквалификация – это не стыдно: как живут переселенцы в Днепре
0:06:20
Повернись живим
Сбросимся на вертолеты и самолеты? Как фонд Вернись живым воплощает желание украинцев покупать оружие на фронт
0:01:41
Бандуристы, предприниматели и администраторы — добровольцы откровенно о службе в ТрО
Запугивание или подготовка к атаке? Все о военных учениях в Беларуси
Максим Кваснюк
К добру приучают с детства: график 9-летнего волонтера выдержит не каждый взрослый
Смотреть больше

Последние видео
0:05:25
Історії бійців тероборони - війна об'єднала людей різних професій

Бандуристы, предприниматели и администраторы — добровольцы откровенно о службе в ТрО
0:04:21
Яка ситуація в Демидові 26 червня
Спасли Киев от наступления, а теперь страдают от наводнения — какая ситуация в затопленном Демидове
0:03:05
Перші рішення саміту G7
Согласовали запрет на импорт российского золота: первые решения стран на саммите Большой семерки
0:02:59
Мультики українські
Учить родной язык и познавать мир? Легко! Семья из Лисичанска создает мультфильмы на украинском
0:03:11
Вибухи в Києві 26.06.22
Мощные взрывы в Киеве сегодня — подробная информация об обстрелах столицы
0:04:02
перекваліфікація
Полная переквалификация – это не стыдно: как живут переселенцы в Днепре
0:03:38
Яка ситуація в Харкові 26 червня
Искандеры, Ураганы, кассетные боеприпасы: жестокие обстрелы Харькова в ночь на 26 июня
0:01:53
Камбуз
Четвероногие помощники украинских защитников: история боевой собаки Камбуза на передовой
0:02:14
Наслідки вибухів у Сарнах - що відомо про обстріл Рівненщини
Взрывы в Сарнах на Ровненщине: есть погибшие и раненые в тяжелом состоянии
Укрпошта запускає марку з українською Мрією
Украинскую Мрию не уничтожить! Укрпочта запускает новую лимитированную марку
Больше видео
Яка ситуація в Демидові 26 червня
Читать дальше
Спасли Киев от наступления, а теперь страдают от наводнения — какая ситуация в затопленном Демидове

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь