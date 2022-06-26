Бандуристи, підприємці та адміністратори — добровольці відверто про службу в теробороні

Невіддільна частина сучасного українського війська — територіальна оборона, яка за кілька місяців від моменту створення перетворилась на потужну силу, здатну дати гідну відсіч окупанту.

До її лав приєднуються люди різного фаху та бойової підготовки. Бандурист, адміністраторка в ресторані та підприємець — до великої війни вони були успішними кожен у своїй професії й задоволені власним життям.

Але після повномасштабного вторгнення не стали чекати, що їх хтось захистить, самі пішли до тероборони.

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Я навіть у тирі жодного разу не стріляла

24 лютого Валерія прокинулась від того, що її мама кричала про початок війни. Хоч жінка й не хотіла відпускати на війну всіх трьох дітей, до військкомату Лєра пішла з рідними братом та сестрою.

Що таке зброя, у мене взагалі ніякого розуміння не було. Я навіть у тирі ні разу не стріляла. Я була такою дівчинкою-дівчинкою, — ділиться Валерія.

23-річна Сімка тепер стрілець. З її зростом (1,53 м) було непросто знайти спорядження й одяг. Довелось вшивати та вкорочувати форму. Та перешкоди не лякають дівчину, коли йдеться про захист рідного дому.

Обміняв бандуру на автомат

Бандурист і заслужений артист Тарас Столяр до великої війни востаннє стріляв хіба у школі. Ладнати зі зброєю вчився вже в полях.

Є війна. І вона відбувається зі зброєю. Це не є якась дилема чи світоглядне рішення. Це необхідність.

— Крім автомата, я брав у руки бензопилу, лопату і ще багато різних гарних інструментів, — розповідає Тарас.

З Афганістану до України

Командир відділення на псевдо Джоні родом з Афганістану. Він вважає Україну своїм домом. Був на Майдані, потім в АТО. Під час боїв за Київ воював на Ірпінському напрямку.

— Перевага — всі прийшли добровільно. Вони дуже мотивовані.

Війну перемагає не техніка, не солдати, а ідея. А хлопці прийшли з ідеєю боронити свій дім, — каже чоловік.

Саме захист свого будинку, села чи міста був основним завданням тероборони, коли її створювали на початку року. А з травня закон дозволив тероборонівцям воювати там, де вони потрібніші.

Адже бійці Сил тероборони займають військову посаду, мають усі ті самі обов’язки, соціальні гарантії та фінансове забезпечення, що й солдати ЗСУ. Відтак вони не можуть завершити службу, коли заманеться.

Українці не чекають повісток, щоб йти на війну, а самі штурмують військкомати. Навіть якщо до цього ніколи не тримали зброї в руках. Це історія хлопця, який проміняв моделінг на ЗСУ.

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