Обменял свет фотостудий на зарево от боев на фронте: история военного без опыта

Он сменил модные образы и профессиональные съемки для мировых брендов на военную форму и пленочный фотоаппарат для фиксирования событий на фронте.

В первые дни полномасштабной войны Тарас пошел оббивать пороги местного военкомата, где его без боевого опыта даже видеть не хотели.

И все же парень добился своего и теперь вместе с другими защищает независимость своей страны. Это история не о супергерое Marvel, а о сознательном и совестном гражданине.

Сейчас также смотрят

Жизнь до

До войны Тарас три года профессионально занимался моделингом, полтора из которых прожил в Индии и год — в Китае. Среди брендов, с которыми работал парень, можно выделить маркетплейс Amazon, Helen Marlen Group — официальный представитель компаний Gucci, Burberry, Ferragamo и т.д.

Но потом парень решил вернуться к своей профильной работе, которой занимался еще до моделинга — электроснабжением в промышленных масштабах.

Переломный момент

24 февраля Тарас мирно спал, как и большинство украинцев, в своей съемной квартире в Киеве. Рядом была любимая девушка и собачка. В пять утра его разбудил звонок от младшего брата, который уже несколько раз безуспешно пытался связаться с парнем.

Я этот звонок никогда не забуду. Выглянул в окно на улицу, а там уже пробки и паника. Поначалу было тяжело все понять, да и эмоции были смешаны.

Впоследствии они переросли в обычную ненависть к каждому оккупанту! — вспоминает Тарас.

Во второй день войны он с друзьями отправился на место сбора для записи в ряды терробороны. Однако им отказали, потому что мест уже не было.

Тогда ребята несколько дней волонтерили, а потом Тарас вернулся в родной город, чтобы достучаться до местного военкомата. Армейцы же объясняли, что без боевого опыта нечего туда потыкаться.

Но я сказал, что не уйду отсюда, пока не примут меня в ВСУ. Следующей фразой майора было: “Чтобы завтра с вещами был здесь на девять часов”.

Теперь Тарас солдат ВСУ и защищает свою страну.

Жизнь в моменте

А что же на личном фронте? Любимая девушка отнеслась с абсолютным пониманием к решению Тараса и поддержала его стремление быть полезным своему государству.

Она самая лучшая, всегда поддерживает меня во всем. Не было никаких просьб передумать или что-нибудь такое. Здесь я встретил абсолютное понимание с ее стороны, для чего я туда иду, — делится парень.

А недавно, когда у Тараса появилась возможность приехать домой на несколько дней, пара обручилась. Разлука не пугает молодоженов, ведь любовь восторжествует над злом.

Любимое хобби — фотографирование — понадобилось также и в военной профессии. Хотя у парня и нет возможности и времени посвящать себя художественным снимкам, фотоаппарат с пленкой всегда носит с собой.

А фотографировать на фронте есть что! Тарас делится, что больше всего на войне его поражает рвение, воодушевление и храбрость тех, кто бок о бок защищает родную землю. Украинцы не ждут повесток, а штурмуют военкоматы и отдают последнее на нужды армии.

Меня поражает “ассорти” людей здесь: от сварщика до директора отдела очень серьезной организации, которые без колебаний делают общее дело, делают все возможное, чтобы впоследствии мы праздновали победу Украины, — говорит военный.

Поэтому ответ на вопрос, в чем сила украинцев, очевиден — в несокрушимости, вере, силе, независимости и любви к собственной стране. Каждый день миллионы наших людей творят историю и защищают свою “жизнь после” самой масштабной трагедии современной Украины.

Ты также можешь приобщиться к доброму делу, сделав пожертвование по ссылке или перевод на карту: 5375 4112 0213 9742. Подразделение Тараса нуждается в тепловизорах и ночниках.

Война — это всегда контраст. Это смерти, уничтоженные дома и судьбы тысяч людей. Но все это служит фоном для проявления подлинного героизма, рождения детей и любви.

Военнослужащие Александр и Елена поженились на передовой и решили, что свадьбу сыграют сразу после победы Украины. Читай их чувственную историю.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!