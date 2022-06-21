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Обменял свет фотостудий на зарево от боев на фронте: история военного без опыта

Елена Яковлева, редактор сайта 21 июня 2022, 11:00
Читай історію хлопця, який займався моделінгом, але після початку війни пішов у ЗСУ захищати державу без бойового досвіду

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