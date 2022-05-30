Рассказы

Он сделал мне обручальное кольцо из куска проволоки: история любви военнослужащих из передовой

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 30 мая 2022, 12:00
Александр и Елена
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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