Он сделал мне обручальное кольцо из куска проволоки: история любви военнослужащих из передовой

Война — это всегда контраст. Это смерти, уничтоженные дома и судьбы тысяч людей. Но все это служит фоном для проявления подлинного героизма, для рождения детей, для любви. Вот и эта история — пример того, как на самом деле чувствуют себя украинцы во время войны: военнослужащий отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Александр сделал предложение своей любимой Елене на второй день полномасштабного вторжения.

Мужчина сделал для своей любимой обручальное кольцо из куска проволоки. Молодые люди решили пожениться сразу после победы.

Елена — старший лейтенант горно-штурмового подразделения Закарпатского легиона, заместитель командира роты, родом из Житомирской области. В бригаде работает с 2018 года. Александр — младший сержант, горный штурмовик, родом из Закарпатья. В 128-й бригаде с 2017 года.

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Александру и Елене — по 25 лет, последние полтора месяца они служат бок о бок.

В настоящее время их подразделение находится на передовых позициях линии фронта. Несмотря на тяжелые условия жизни — лесополоса вокруг, а жильем служит выкопанная в земле щель, прикрытая ветвями с полиэтиленом. Бойцы в шутку называют эти “квартиры” крысиными норами.

Решили встречаться в очень романтическом месте — бывшем свинарнике

— Я очень хорошо помню, когда мы с Сашей решили встречаться, — говорит Елена. — Это было в 2019-м году, 15 октября, сразу после Дня защитника. Мы хоть и были уже знакомы, но служили в разных подразделениях, которые по ротации отправили в зону ООС в Донецкую область.

И так случилось, что на ночь нас поселили в одном месте, на ферме в бывшем свинарнике. Это очень романтическая история, — смеется девушка. — В том свинарнике Саша ночевал в соседней клетке.

Мы давно чувствовали, что нравимся друг другу, но там решили, что будем встречаться.

После ротации Елена и Саша разъехались, но как только представлялась малейшая возможность, встречались. А потом началась война, неожиданно ставшая катализатором для их чувств.

Война

Елена рассказывает: 23 февраля их подразделения отправили на плановые учения в Днепр. А утром 24-го по городку нанесли ракетный удар.

— В тот же день мы выдвинулись на восток — на огневой рубеж. Подразделение Саши так же отправилось в зону боевых действий, мы периодически общались по телефону. А потом выяснили, что находились друг от друга буквально в 300 метрах.

Оказались в одном месте случайно — прямо перед наступлением врага на силы ВСУ.

По рации передали, что россияне готовят прорыв, и тут я неожиданно увидела стоявшего рядом Сашу, который смотрел на меня. Он так же случайно очутился там.

Предложение

Тогда было полное смятение: в помещении одновременно звучали приказы, отчеты по рации, объяснения о технике и резервах.

— Но мы с Сашей были настолько сосредоточены друг на друге, что словно находились в одиночестве. Я была растеряна, потому что впервые в такой ситуации, когда не АТО или ООС, а настоящая война — взрывы, выстрелы, авиация…

И тут вижу, как он опускается на одно колено, протягивает что-то темное и круглое и просит выйти замуж! Мне и страшно, и радостно, по щекам текут слезы.

— Конечно, я ответила, что согласна. Там же мы решили, что поженимся сразу после победы, — рассказывает девушка.

Они продолжали служить в разных батальонах, но как только новость об их решении жениться дошла до командования, младшему сержанту разрешили перевестись к старшему лейтенанту. Если командир и подчиненный не находятся в родстве (а Александр и Елена официально пока не женаты), им не запрещено служить в одном подразделении.

Кстати, сам Александр признается: решил сделать Елене предложение еще 24 февраля.

— Принципиальное решение принял давно, но когда началась война, я понял, что дальше откладывать нельзя. Поэтому когда мы случайно встретились в том помещении, я понял — пришло именно то время.

А кольцо скрутил еще накануне — 24 февраля — сразу, как началась война. Нашел немного проволоки и скрутил, — смеется.

До контракта с Вооруженными силами Украины Александр работал мастером тату. Говорит: даже научил свою любимую немного этому мастерству.

— Она набила на моей руке сердечко. Я сам её научил.

О будущей женитьбе знают родители обоих молодоженов. Отец Елены уже пообещал, что заколет по этому поводу кабанчика, чтобы отметить свадьбу по-человечески, как привыкли в деревне.

— Мы сделаем все как следует — пригласим в ресторан родных, друзей, знакомых, — говорят Александр и Елена.

А потом отгуляем и в деревне с кабанчиком. Сразу после победы!

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