Потужні вибухи у Києві сьогодні — детальна інформація щодо обстрілів столиці

Потужні вибухи у Києві пролунали вранці 26 червня. Місцеві жителі повідомляли про прильоти неподалік центру столиці.

Сталося все близько 06:34. Повітря в столиці оповив густий дим.

Наслідки вибухів у Києві

Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи у Шевченківському районі Києва. Ракета влучила у багатоповерхівку. Знесено сьомий, восьмий та дев’ятий поверхи будівлі.

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— Бригади швидкої та рятувальники на місці. У двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців, – повідомив Кличко.

Ще одна ракета влучила просто у подвір’я дитячого садочка в цьому ж районі. На місці прильоту утворилася величезна вирва.

Що відомо про постраждалих внаслідок вибухів у Києві

Частину мешканців вдалося евакуювати, але під завалами будинку досі залишаються люди.

З-під завалів житлового дістали семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму, – повідомив Кличко.

Дівчинку відвезли до Охматдиту, вона при тямі, лікарі готують її до операції. За словами медиків, дитина вдарилася головою і вухом.

За попередньою інформацією, вже є один загиблий внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку. Ймовірно, це тато врятованої дівчинки.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив про п’ятьох потерпілих внаслідок вибуху в столиці. Це інформація станом на 10:00 ранку.

Наразі рятувальна операція триває. Внаслідок пожежі у Києві виникло сильне задимлення. Тож радимо мешканцям столиці не відкривати вікна на провітрювання.

Віталій Кличко про вибухи у Києві

Фото з місця події

Фото: Ольга Чайко

Фото: Ольга Чайко

Фото: Ольга Чайко

Фото: Ольга Чайко







Відео з місця події

Звідки летіли ракети

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти обстріляли Київ з літаків Ту-95 і Ту-160. Були задіяні ракети Х101, дальність польоту яких сягає 5,5 тис. км.

Самі бомбардувальники злітали з Астрахані. Пуск ракет відбувався над Каспійським морем.

Чи є небезпека ракетних ударів у Києві

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попереджає: росіяни можуть гатити по Києву з ракет впродовж цілого дня, тож нехтувати сигналами повітряної тривоги він не радить.

Міський голова столиці Віталій Кличко також закликає киян не втрачати пильності.

Коли чуєте сигнал тривоги, не нехтуйте своєю безпекою — спускайтеся в укриття.

Також Кличко попросив не публікувати фото та відео з місця подій, аби не допомагати ворогу.

— Ворог сатаніє і хоче нас залякати, посіяти паніку та зневіру. Російські варвари й надалі запускають ракети в житлові будинки, в дитячі садочки, — констатував Кличко.

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