Мощные взрывы в Киеве — что известно по состоянию на утро

Мощные взрывы в Киеве прогремели утром 26 июня. Местные жители сообщают о прилетах недалеко от центра столицы.

Предварительно, серия взрывов прогремела около 06:34. Киевляне сообщали о дыме недалеко от места прилетов.

Впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе Киева. Ракета попала в многоэтажный жилой дом.

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– Бригады скорой и спасатели на месте. В двух домах происходит спасение и эвакуация жителей, – сообщил Кличко.

Пострадавшие и погибшие в результате взрывов в Киеве

Часть жителей удалось эвакуировать, однако под завалами дома все еще остаются люди.

Из-под жилых завалов достали семилетнюю девочку. Она жива. Сейчас спасают ее маму, – сообщил Кличко.

По предварительной информации, есть один погибший в результате попадания ракеты в многоэтажку. Вероятно, это отец спасенной девочки.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил о пяти пострадавших в результате взрывов в столице. Это информация по состоянию на 10:00 утра.

В настоящее время спасательная операция продолжается. В результате пожара в Киеве возникло сильное задымление. Советуем жителям столицы не открывать окна на проветривание.

Виталий Кличко о взрывах в Киеве

Фото с места происшествия



Фото: Ольга Чайко





Фото: Ольга Чайко

Фото: Ольга Чайко

Фото: Ольга Чайко Наслідки вибухів у Києві 26 червня

Видео с места события

По словам Антона Геращенко, есть еще одно попадание в Киеве. Предварительно, прилетело в детский сад. Информация уточняется.

А мы напоминаем, что на Вікнах ты можешь найти удобную карту воздушных тревог. Проверь, в безопасности ли ты прямо сейчас и сохрани себе на будущее.

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