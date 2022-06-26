Мощные взрывы в Киеве — что известно по состоянию на утро

Мощные взрывы в Киеве прогремели утром 26 июня. Местные жители сообщают о прилетах недалеко от центра столицы.
Предварительно, серия взрывов прогремела около 06:34. Киевляне сообщали о дыме недалеко от места прилетов.
Впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе Киева. Ракета попала в многоэтажный жилой дом.
– Бригады скорой и спасатели на месте. В двух домах происходит спасение и эвакуация жителей, – сообщил Кличко.
Часть жителей удалось эвакуировать, однако под завалами дома все еще остаются люди.
Из-под жилых завалов достали семилетнюю девочку. Она жива. Сейчас спасают ее маму, – сообщил Кличко.
Из-под жилых завалов достали семилетнюю девочку. Она жива. Сейчас спасают ее маму, – сообщил Кличко.
По предварительной информации, есть один погибший в результате попадания ракеты в многоэтажку. Вероятно, это отец спасенной девочки.
Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил о пяти пострадавших в результате взрывов в столице. Это информация по состоянию на 10:00 утра.
В настоящее время спасательная операция продолжается. В результате пожара в Киеве возникло сильное задымление. Советуем жителям столицы не открывать окна на проветривание.
По словам Антона Геращенко, есть еще одно попадание в Киеве. Предварительно, прилетело в детский сад. Информация уточняется.
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