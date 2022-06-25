Потужні обстріли Харківщини російськими Іскандерами: що відомо про руйнування та постраждалих

У ніч проти п’ятниці, 24 червня, російські ракети впали в Циркунах, Дергачах, Чугуєві Харківської області. У самому Харкові — два прямих влучення в спорткомплекс політехніки.

У результаті знищено манеж, спортзал, кабінети, у басейні вилетіла стіна. Є загроза обвалу. До війни тут навчалися студенти, проводили змагання всеукраїнського і міжнародного рівня, але тепер усе це в минулому.

На момент вибуху в приміщенні був охоронець. Він дивом вижив. Спалахнула масштабна пожежа, вогонь приборкували протягом чотирьох годин.

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24 займання було на площі близько 200 кв.м. Горів спортінвентар, мати, підлога, облицювання стін. Постраждалих, загиблих немає.

Про це розповідає заступник начальника управління ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник.

Військові ж кажуть, що вночі фіксувались пуски надпотужних ракетних комплексів Іскандер з району Бєлгородської області. Радіус їх ураження сягає 500 км.

Руйнування спорткомплексу величезні. Наразі невідомо, чи підлягає він відновленню. Цю споруду в центрі міста звели 1989 року.

Тут була база олімпійського резерву. У мирні часи у спорткомплекс ХПІ на день приходили займатися зо 1 500-2 000 людей.

Нині слідчі збирають докази злочину, скоєного Російською Федерацією. Адже це порушення законів і звичаїв війни.

Окупанти посилили атаки й в області — у Балаклії є жертви та поранені. Є також постраждалі в Чугуєві, Золочеві, Андріївці, Кутузівці.

За добу на Харківщині через обстріли РФ загинули троє цивільних, 13 мирних жителів поранено, зокрема й діти 6 та 9 років. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації.

А щоб завжди залишатись у безпеці, карта бойових дій в Україні підкаже тобі, де проходить лінія зіткнення з ворогом.

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