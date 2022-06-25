Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 червня

Дні російських загарбників на українській землі вже пораховані силами ЗСУ, тероборони та західними партнерами. Адже в сучасному світі немає місця для імперіалістичних реваншистських ідей.
І поки путінські посіпаки отримують на горіхи від українських захисників, Генеральний штаб інформує про потенційно небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
У зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в нашу країну, президент Володимир Зеленський запровадив воєнний стан в Україні. Читай, що потрібно про це знати до якого числа він продовжиться.
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