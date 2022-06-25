Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 червня

Дні російських загарбників на українській землі вже пораховані силами ЗСУ, тероборони та західними партнерами. Адже в сучасному світі немає місця для імперіалістичних реваншистських ідей.

І поки путінські посіпаки отримують на горіхи від українських захисників, Генеральний штаб інформує про потенційно небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 червня 2022 року

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли з артилерії район населеного пункту Бояро-Лежачі Сумської області.

напрямку росіяни обстріляли з артилерії район населеного пункту Бояро-Лежачі Сумської області. На Слобожанському напрямку противник хоче перейти в наступ біля Ізюма — Барвінкового та Ізюма — Слов’янська.

напрямку противник хоче перейти в наступ біля Ізюма — Барвінкового та Ізюма — Слов’янська. На Харківському напрямку рашисти обороняються та намагаються проводити штурмові дії задля недопущення просування українських підрозділів в бік державного кордону. Агресори вгатили з артилерії по Руській Лозовій, Старому Салтову, Чугуєву, Печенігам та Байраку.

напрямку рашисти обороняються та намагаються проводити штурмові дії задля недопущення просування українських підрозділів в бік державного кордону. Агресори вгатили з артилерії по Руській Лозовій, Старому Салтову, Чугуєву, Печенігам та Байраку. На Слов’янському напрямку ворог зосередився на наступі біля Довгенького — Долини та дистанційно замінував територію в районі останнього населеного пункту. Водночас ЗСУ успішно відбили штурм окупантів у напрямках Сулигівка — Вірнопілля та Дібрівне — Курулька.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстріляли з артилерії Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівку та Спірне. Українські захисники успішно відбили штурм на південній околиці Лисичанська. Наразі тривають бойові дії у напрямку Вовчоярівки.

напрямку окупанти обстріляли з артилерії Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівку та Спірне. Українські захисники успішно відбили штурм на південній околиці Лисичанська. Наразі тривають бойові дії у напрямку Вовчоярівки. На Бахмутському напрямку росіяни обстрілюють Білогорівку, Яковлівку, Майорське та Покровське.

Ворог захопив Миколаївку. Але ЗСУ провалили спробу рашистів провести розвідку боєм в напрямку Миронівка — Вуглегірська ТЕС.

напрямку росіяни обстрілюють Білогорівку, Яковлівку, Майорське та Покровське. Ворог захопив Миколаївку. Але ЗСУ провалили спробу рашистів провести розвідку боєм в напрямку Миронівка — Вуглегірська ТЕС. На Південнобузькому напрямку за результатами наступу ЗСУ частин російських сил відступила від раніше підготовлених оборонних позицій та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області.

У зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в нашу країну, президент Володимир Зеленський запровадив воєнний стан в Україні. Читай, що потрібно про це знати до якого числа він продовжиться.

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