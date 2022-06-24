Життя гірше, ніж у 90-х: Херсонська область потерпає в окупації без зв’язку та інтернету. Що відбувається в регіоні

Ситуація в тимчасово окупованій Херсонській області залишається напруженою. Росіяни доводять житницю України до штучної продовольчої кризи та підлими діями примушують людей до колаборації.

Водночас загарбники розуміють, що довго протриматись там їм не вдасться. Тож вони намагаються укріпитись та готуються до оборони. Читай, що зараз відбувається в області.

Життя в окупації

Хай як російські загарбники не намагаються показати “мирне” та “покращене” життя в області, реалії говорять зовсім про інше.

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На більшій частині окупованої території є проблеми з мобільним зв’язком та частково інтернетом. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація станом на 23 червня.

Через перебої з мережею люди не можуть проводити безготівкові операції, розплачуватись у магазинах за продукти, отримувати гроші на картки, комунікувати одне з одним та підтримувати стабільний зв’язок з підконтрольною Україні територією.

Загалом в області є газо-, водо- та електропостачання. Проте Нововоронцовська та Новоолександрівська селищні територіальні громади залишаються негазифікованими, а електро- та водопостачання відсутнє в селищах Миролюбівка, Хрещенівка, Трудолюбівка, Шевченківка, Любимівка, Осокорівка.

Деякі села вже два місяці живуть без води та електроенергії. Відновити постачання наразі неможливо, бо для цього потрібна спеціальна техніка. Крім того, там ідуть постійні бойові дії.

Попри те, що місцеві магазини та ринки працюють, а продукти додатково завозять волонтери, в Херсоні гостро стоїть проблема з медикаментами, дитячим харчуванням, засобами гігієни та іншими життєво необхідними речами.

Адже місцеві гауляйтери завозять їх з тимчасово окупованого Криму, а потім піднімають ціни до небес. Відповідно, люди не можуть собі дозволити купувати необхідне.

Як працює бізнес

Росіяни нахабно відбирають бізнес українців, обкрадають підприємців, а також розподіляють між собою та колаборантами державне майно.

Те, що я бачу по Херсонській області, то Росія зараз несе тотальне пограбування. Вони перерозподіляють підприємства, як вони це називають, “націоналізують” державну власність, обкрадають бізнесменів — змушують їх переписувати своє майно, обкрадають сільгоспвиробників.

Про це розповідає радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі каналу FreeDOM.

Так російські військові захопили агрофірму-радгосп Білозерський в селі Дніпровське. Наразі врожай підприємства вивозиться до тимчасово окупованого Криму.

Та навіть у таких умовах фермери допомагають місцевим та забезпечують їх за можливостями продуктами, які раніше відправляли на експорт та в інші області України.

Росіяни унеможливлюють функціонування місцевого бізнесу. Херсонці масово залишились без роботи, а отже, й без заробітної плати.

За словами Хланя, окупанти тиснуть на людей для того, щоб ті отримували російські паспорти. А після цього вони начебто через тиждень отримають офіційну роботу та “стабільну” заробітну плату. Йдеться про 10-15 тис. рублів (5500–8000 грн).

Російські загарбники розраховують на те, що зможуть домогтися лояльності українців, довівши їх до гуманітарної кризи та тотальної бідності.

А ще вони вибивають так звані заяви на російський паспорт, катуючи людей у підвалах після незаконного затримання. Вони просто примушують підписувати ці папери, — ділиться радник голови Херсонської ОВА.

Освіта — нове табу

Із самого початку повномасштабної війни учителі Херсонщини показали свою стійкість та відданість рідній країні. Вони не погоджуються на колаборацію з російськими окупантами та роботу за новими пропагандистськими програмами.

Тому, за словами Хланя, гауляйтери викликають педагогів та погрожують їм незаконними арештами та катуваннями у разі проведення онлайн-уроків. Очевидно, що для середньовічного варваризму РФ повноцінна освіта — табу.

Наразі в усіх навчальних закладах тривають літні канікули. Але що буде восени? Херсонці сподіваються, що до нового семестру ЗСУ вже звільнять їхню область, а школи та університети запрацюють якщо не очно, то принаймні в онлайн-режимі.

Ситуація в самому Херсоні

Як повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація, в самому Херсоні ситуація залишається напруженою. Зв’язок відсутній повністю, а інтернет працює частково.

Люди не можуть знімати готівку, є проблеми з роботою банківських сервісів. Загалом гуманітарна ситуація в самому міста стабільна — перебоїв із водо-, газо- та електропостачанням немає.

У магазинах продукти харчування та медикаменти є. Але їхня якість погіршилась, а ціни зросли в кілька разів. Термінали в супермаркетах не працюють.

Наразі служби намагаються відновити мобільний зв’язок та інтернет українських операторів. В інших територіальних громадах це неможливо через постійні обстріли російських військових.

Партизанський рух

Партизанський рух у Херсонській області з часом не згасає, а навпаки набирає обертів. Місцеві допомагають ЗСУ, координують їх, а також саботують окупаційну владу. Про це красномовно кажуть підпали та вибухи ворожої техніки та складів боєприпасів.

Сьогодні стало відомо про те, що в Херсоні підірвали автомобіль, у якому перебував відомий місцевий колаборант Дмитро Савлученко.

У наших партизанів ще одна перемога — вбито начальника департаменту сім’ї, молоді та спорту окупаційної Херсонської ВЦА Дмитра Савлученка, — прокоментував цю подію радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Тож завдяки спільним зусиллям української армії та народу рашисти розуміють, що в Херсоні та будь-де в Україні їм не місце. Окупанти вже зводять оборонні споруди на своїх позиціях та готуються до зустрічі із ЗСУ.

Люди потребують евакуації

Водночас херсонці благають про відкриття “зелених” коридорів, щоб виїхати на підконтрольну Україні територію. Натомість росіяни цинічно пропонують їм виїжджати в напрямку окупованого Криму, де вони облаштували фільтраційні табори.

В області залишилось багато людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які не можуть виїхати самостійно. Їм потрібна термінова евакуація спеціалізованим транспортом через гуманітарні коридори.

Крім того, не виключено, що ситуація продовжуватиме загострюватись. Але рашисти тримають людей у заручниках, щоб потім використовувати їх як живий щит.

Росіяни катують людей, залякують та мародерять у Херсоні. І хоч українські військові потроху звільняють населені пункти від загарбників, щодня тамтешні села опиняються під артилерійськими обстрілами ворога.

Дізнайся історії людей, які перебувають в окупованій Херсонщині.

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