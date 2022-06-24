Україна

Життя гірше, ніж у 90-х: Херсонська область потерпає в окупації без зв’язку та інтернету. Що відбувається в регіоні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Червня 2022, 12:40
Ситуація в Херсонській області 24.06.2022 - область потерпає від росіян

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