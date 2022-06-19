Україна

Повертаємо свої території! ЗСУ активно просуваються до окупованих Мелітополя та Херсона — Федоров

Вікторія Мельник, практикантка сайту 19 Червня 2022, 17:00

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