Повертаємо свої території! ЗСУ активно просуваються до окупованих Мелітополя та Херсона — Федоров

Українські воїни щодня впевнено просуваються до окупованих російськими військовими злочинцями територій. Суспільство ж досі не мало достатньої інформації про здобутки нашої армії на цих напрямках.

Сьогодні мер Мелітополя Іван Федоров вийшов на відеозв’язок та повідомив, що ЗСУ до звільнення окупованих територій залишається всього 10 кілометрів!

За його словами, ЗСУ вже знаходяться на адміністративному кордоні Херсону. Така ж ситуація і на Запорізькому напрямку біля Мелітополя.

Зараз також дивляться

ЗСУ просунулися більш ніж на 10 км у бік Мелітополя, а обидва напрямки зміцнилися новим західним озброєнням, що абсолютно точно наближає нас до перемоги.

Також він закликав громадян, які перебувають під окупацією, не втрачати віри та чекати на деокупацію вже найближчим часом.

Читати на тему Найсмертельніше місце в Україні! ООН оприлюднила доповідь про ситуацію в Маріуполі Читай висновки доповіді ООН з прав людини щодо ситуації в Маріуполі.

А ще дивися актуальну карту бойових дій. Вона покаже, які напрямки досі залишаються небезпечними.

Крім того, підписуйся на Telegram Вікна-новини: там нас читати ще зручніше!