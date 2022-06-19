Возвращаем территории! ВСУ активно продвигаются к оккупированным Мелитополю и Херсону

Украинские военные каждый день уверенно продвигаются к оккупированным российскими оккупантами территориям. Общество же до сих пор не имело достаточной информации о достижениях нашей армии по этим направлениям.

Сегодня мэр Мелитополя Иван Федоров вышел на видеосвязь и сообщил, что ВСУ до освобождения оккупированных территорий остается всего лишь 10 километров!

По его словам, ВСУ уже находятся на административной границе Херсона. Такая же ситуация и на Запорожском направлении близ Мелитополя.

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ВСУ продвинулись более чем на 10 км в сторону Мелитополя, а оба направления укрепились новым западным вооружением, что точно приближает нас к победе.

Также Федоров призвал граждан, которые находятся под временной оккупацией, не терять веры и ждать деокупации уже в ближайшее время.

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А еще смотри актуальную карту боевых действий. Она покажет, какие направления до сих пор остаются опасными.

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