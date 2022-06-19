Украина

Возвращаем территории! ВСУ активно продвигаются к оккупированным Мелитополю и Херсону

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 19 июня 2022, 17:00

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