Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 19 июня

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 июня 2022, 07:00
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 червня

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0:03:48
Апостолово обстрел
Из оккупированного Херсона: россияне обстреливают прифронтовый город Апостолово
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