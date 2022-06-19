Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 19 июня

Украинцы продолжают защищать свою Родину, ее независимость и свою свободу. И, несмотря на то, что враг до сих пор топчется на нашем пороге, мы находим в себе силы создавать новую среду для свободной и счастливой страны уже сейчас.

Однако всем без исключения нужно не терять бдительность и прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 19 июня 2022 года

На Слобожанском направлении противник удерживает оборону ранее занятых рубежей и пытается не допустить продвижение подразделений Сил обороны в направлении государственной границы Украины.

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На Харьковском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дементиевка, Печенеги, Коробочкино, Байрак, Верхний Салтов, Харьков, Капитоловка и Циркуны.

На Славянском направлении противник применил минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Грушуваха, Долина, Моросовка, Пришиб и Чепиль. Пытается создать благоприятные условия для продолжения наступательных действий в направлении Изюм – Славянск.

В районе Краснополья украинские воины нанесли врагу значительные потери, когда тот пытался провести разведку боем.

На Лиманском направлении оккупанты применили артиллерию недалеко от Маяков.

На Северодонецком направлении враг продолжает огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Метелкино, Белая Гора и Устиновка. Пытался вести штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, успеха не имел.

В результате огневого поражения и штурмовых действий противник имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротиного наши воины отразили.

На Бахмутском направлении враг нанес авиаудар в районе Берестового.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы с целью предотвращения перегруппировки подразделений наших войск на другие направления.

Враг применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Желанне, Орловка, Опытное, Водяное, Новоданиловка, Щербаки, Малиновка и Темировка.

На Южнобужском и Таврическом направлениях враг обстреливал из артиллерии районы Александровки, Новогригоровки, Широкого, Квитневого и Первомайского.

Напомним, раньше мы рассказывали, чему Украина может научить Западную Европу.