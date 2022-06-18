Этика воина и новое дыхание европейских ценностей: чему Украина может научить Западную Европу?

Украинская армия, защищающая нашу землю уже 115 дней, доказала всему миру свое могущество и мощь. Не поворачивается язык ни у одного из государственных деятелей современности не согласиться с тем, что ВСУ подпадают под европейские стандарты армии. Но не превзошли ли мы эти стандарты ещё 24 февраля?

Об этом расскажет философ Владимир Ермоленко: что нового Украина может принести ЕС и почему Украина всегда была частью Европы?

По словам Ермоленко, не закрадывается и мысль о том, что Украина может “недотягивать” до стандартов стран-членов ЕС.

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Украина — несомненно, Европа. И была ею большую часть своей истории. Но не стоит забывать, что существуют разные части Европы, и Украина готова не только брать что-нибудь от Европейского континента, но и отдавать.

Объясняет Владимир Ермоленко такую ​​позицию достаточно просто: он напомнил, что ещё пять-десять лет назад украинское общество было твердо убеждено: все хорошее идет только из Европы, и мы должны перенимать весь европейский опыт для себя. Но действительно ли это так?

— Уже сейчас украинцы начинают понимать: нет, не все в Европе так прекрасно и новомодно. Европейское сообщество — это не Эльдорадо.

Катализатором послужила та же война: вынужденные беженцы из Украины столкнулись с рядом сложностей за границей. Оказывается, там нет мобильного банкинга или приложения с личными документами и другой информацией о гражданине.

Так чему же может научить Украина страны Европы?

Как отмечает Ермоленко, Европа строится на двух концептах: этике воина и этике буржуа. Первая концепция преобладала на начальных стадиях развития Европы, а с XVII века концепция сменилась этикой буржуа.

Этика буржуа — это видение мира через призму обмена товаров, услуг, идей. Это хорошая концепция, производящая зрелое и мирное общество. Однако существует одно “но”: при таких условиях общество не может дать достойный отпор злу.

Так происходит и сейчас с Россией.

— В то время этика воина учит общество жить не только по правилам торгов, но и по правилам поля битвы. Именно такую ​​концепцию сейчас демонстрируют украинцы.

Украина возвращает Европу к её корням, к источникам рыцарства и античной этике.

Возможно ли гармоничное сосуществование разных концепций?

По мнению эксперта, такое сосуществование вполне возможно. Ведь здоровое общество не может существовать, руководствуясь исключительно одной или иной концепцией: считая каждого встречного врагом, ты тоже далеко не уедешь.

Здоровое общество строится на балансе меж этикой воина и этикой буржуа. Часть европейских стран уже приняла поведение, которое диктует этика воина. Нам же, в свою очередь, следует перенимать поведенческий набор этики буржуа.

Вместе с тем есть страны, которые до сих пор не могут принять Украину в европейскую семью. Владимир Ермоленко объясняет это несколькими причинами.

Первое — это историческая составляющая. Нидерланды, например, не пережили гнета Советского Союза, в отличие от Польши или стран Балтии.

Второе — разница взглядов на жизнь: нидерландцы привыкли использовать возможности жизни лимитировано, в то время как Восточная Европа привыкла не отказывать себе ни в чем.

— Наша главная цель — искать не причины такого поведения, а пути убедить такие страны в свою пользу.

Великая миссия Украины — оживить европейские ценности, потому что сейчас мы видим, что Европа устала от собственных постулатов, которые диктовала.

Как это сделать?

Нет, не существует дополнительных требований, по которым Украина должна доказывать Европе необходимость актуализировать ценности воина. На самом деле, Украина уже многое сделала для того, чтобы дать хороший пример другим странам Европейского континента.

Важно показывать глобальную роль Украины. Потому что без нашего продовольствия, энергетичности, безопасности мир не будет полноценным.

Самим же украинцам Ермоленко советует погрузиться в собственные корни и, наконец, избавиться от комплекса неполноценности, который так долго навязывала Россия в разных своих подобиях.

А еще развивать свои сильные стороны.

Украина может научить Европу избегать конфликта между традицией и модерностью, консерватизмом и либерализмом.

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