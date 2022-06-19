Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 червня

Українці продовжують боронити свою Батьківщину, її незалежність та власну свободу. І попри те, що ворог досі топчеться на нашому порозі, ми знаходимо у собі сили творити нове середовище для вільної та щасливої країни вже зараз.

Однак усім без винятків потрібно не втрачати пильність та дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 19 червня 2022 року

На Слобожанському напрямку противник утримує оборону зайнятих раніше рубежів та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони в напрямку державного кордону України.

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На Харківському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.

На Слов’янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Намагається створити сприятливі умови для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

В районі Краснопілля українські воїни завдали ворогу значних втрат, коли той намагався провести розвідку боєм.

На Лиманському напрямку окупанти застосували артилерію неподалік Маяків.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог продовжує вогневий вплив зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. Намагався вести штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, успіху не мав.

В результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Берестового.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли з метою недопущення перегрупування підрозділів наших військ на інші напрямки.

Ворог застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог обстрілював з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого Україна може навчити Західну Європу.