Катують мирних жителів, обстрілють сховища та б’ють по будинках: шляхи досягнення “руського міра” на Херсонщині

Російські військові під приводом “демілітаризації” винищують українську націю. Доказів таким діям безліч — з особливою жорстокістю росіяни розправляють на окупованих місцевостях з тими, хто так і не прийняв рашистську псевдо владу.

Росіяни катують людей, залякують та мародерять на окупованій Херсонщині. Нині українські військові потроху звільняють населені пункти від загарбників. Утім, війна ще не відступила — щодня тамтешні села опиняються під артилерійськими обстрілами ворога.

Окупанти цілеспрямовано б’ють по житлових будинках, дитячих садках та лікарнях. Та попри боєприпаси, що постійно пролітають над головами — у звільнених селах досі лишаються чимало людей.

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Віктору окупанти погрожували публічною стратою, адже він військовий. Разом з дружиною та двома доньками — дивом вдалося врятуватися. Спершу сім’я переховувалася у знайомих, згодом їх вивезли на вільну від ворога територію. Зараз він зізнається: те, що пережив він із родиною, не покаже жоден фільм про війну.

— Вихідці із так званого “ДНР” — це звірі. Вони ходили тут, на мушки брали, в натовп стріляли. Прийшли до мене ввечері, дубасили прикладами та вибили мені ребро. Потім зв’язали й викинули в погріб.

Сказали: завтра ми тебе привеземо в штаб і привселюдно будемо знищувати.

В таких умовах селяни протрималися місяць. Українські бійці звільнили цей населений пункт у квітні. Загалом на цьому напрямку вже з десяток деокупованих сіл. Військовослужбовець Роман Ковальов каже: ЗСУ з радістю б’ють по росіянах з їхньої ж техніки, яку ті кидали, коли тікали.

— Саме цей шматочок Херсонської області, ми вважаємо, не дозволив окупанту провести так званий референдум, якого вони хотіли.

Нас питають: чи будемо ми відходити? А я кажу — тільки вперед!

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Українські бійці б’ють чітко по російських позиціях. Ворог же гатить абикуди й з усього — використовує і фосфорні, і касетні боєприпаси.

З наслідками “руського міра” особисто познайомився Микола. Після нещодавнього обстрілу будинок чоловіка зруйнувався практично вщент. Микола дивом уцілів.

Все згоріло: і авто моє нове, і будинок. Ось прилетіло, зайнялося — ми вже спали. Пощастило, що я вискочив. Живемо, як на пороховій діжці, та й усі так живуть! Шкода людей.

А це село страждає чи не найбільше: за кілька кілометрів — вже ворожі позиції. Тут вирви на дорогах, потрощені будинки та школи. Староста села показує бомбосховище, в якому ховалися ледь не всі жителі села.

Двері вибиті — це вхід, сюди три рази прилітало. Саме у це місце, бо поруч укриття — можливо думали, що там солдати, а не цивільні.

Тих, хто все ж таки вирішує покинути рідні домівки, зустрічають громади Криворізького району Дніпропетровщини. За три місяці повномасштабного російського вторгнення тут прихистили шість тисяч біженців.

Начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко каже: допомагають усім, чим можуть.

— Постраждалі повністю всім забезпечені: житлом, харчуванням, медикаментами. З ними працюють психологи — дитячі та дорослі.

Люди виходять навіть пішки з Херсонської області до найближчих громад, де їх зустрічають місцеві.

Відступати українські військові не збираються. Навпаки — з кожним днем все далі відтісняють окупантів. І так, обіцяють, — до нашої повної перемоги.

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