Інтерв'ю

Як Україна переможе — Кулеба розповів про шлях нашої держави до повного відновлення своїх кордонів

Олена Яковлєва, редакторка сайту 18 Червня 2022, 10:00
Як Україна бачить свою перемогу у війні - думка Дмитра Кулеби
Фото: Instagram

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