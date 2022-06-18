Як Україна переможе — Кулеба розповів про шлях нашої держави до повного відновлення своїх кордонів

Для України мета своєї боротьби очевидна — захист фундаментального права на існування. Та деякі західні політики можуть піддаватись на ідеї оманливих компромісів з Росією через втому від війни, яка комусь здається “далекою”.

Тому весь світ має розуміти, як Україна бачить свою перемогу та що нам потрібно задля її досягнення. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виклав своє бачення щодо цього в колонці для видання Foreign Affairs.

Путін бере участь у геноциді

Оскільки повномасштабна загарбницька війна Росії в Україні затягується четвертий місяць поспіль, заклики до небезпечних угод стають усе голоснішими.

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Оскільки втома зростає, а увага розсіюється, все більше кремлівських коментаторів пропонують продати Україну заради миру та економічної стабільності у своїх країнах.

Хоча вони можуть видаватися за пацифістів чи реалістів, їх краще розуміти як тих, хто сприяє російському імперіалізму та військовим злочинам.

Цілком природно, що люди та уряди втрачають інтерес до конфліктів, коли вони затягуються. Це процес, який відбувався багато разів протягом історії.

Світ перестав звертати увагу на війну в Лівії після того, як колишній лідер Муаммар аль-Каддафі був відсторонений від влади у 2011 році. Світ перестав цікавитись Сирією, Єменом та іншими тривалими конфліктами, які колись займали перші сторінки новин.

І я добре знаю, як решта світу втратила інтерес до України після 2015 року, навіть коли ми продовжували боротися з російськими силами за контроль над східною частиною країни.

Але нинішнє вторгнення Росії є серйознішим, ніж минуле. Тож світ не може дозволити собі відвернутися. Адже президент Росії Володимир Путін не просто хоче захопити більше української території. Його амбіції навіть не обмежуються захопленням контролю над усією країною.

Він хоче потрощити українську національність і стерти наш народ з карти, як вбиваючи нас, так і знищуючи ознаки нашої ідентичності. Іншими словами, він бере участь у кампанії геноциду.

Щоб не втомитися від війни та не потрапити на оманливі наративи, Захід має зрозуміти, як саме Україна може перемогти, а потім належно підтримати нас. Ця війна є екзистенційною, і ми мотивовані боротися.

Отримавши належне озброєння, наші сили зможуть розтягнути та виснажити путінські війська, довести їх до межі перелому. Ми зможемо контратакувати російські сили як на півдні, так і на сході України, збільшуючи тиск на Путіна. Він буде змушений вирішувати, які зі своїх здобутків захищати.

Однак для того, щоб досягти успіху, Сполучені Штати та їхні європейські союзники мають швидко поставити нашій країні відповідну кількість сучасного важкого озброєння. Вони також повинні зберегти та посилити санкції проти Росії.

І що критично важливо, вони мають ігнорувати заклики до дипломатичного врегулювання, які б допомагали Путіну, не змушуючи його самого до серйозних поступок.

Компроміс із Росією може здаватися спокусливим комусь за кордоном. Особливо враховуючи те, що ціна війни зростає.

Але підкоритися агресії Путіна означатиме дозволити йому знищити більшу частину нашої нації, спонукатиме Росію здійснювати напади в інших країнах світу, дозволить Путіну перекроїти правила глобального порядку.

Натомість він може змінити свій підхід до переговорів. Якщо нам вдасться відкинути російські війська достатньо далеко, Путін може бути примушений вести реальні переговори.

Але для досягнення цього потрібно, щоб Захід проявив терплячу відданість єдиному результату — повній та беззастережній перемозі України.

Не поступимось

З тієї хвилини, як російські сили перекинулися через кордони України, деякі західні коментатори закликали до компромісу з Москвою. Ми звикли до таких пропозицій і чули їх багато разів у період з 2014 по 2022 рік.

Але сьогоднішня війна відрізняється від війни, що вирувала до лютого, і останніми тижнями ці заклики почали надходити від відомих зовнішньополітичних еліт.

На початку червня президент Франції Еммануель Макрон заявив журналістам, що Захід “не повинен принижувати Росію”, щоб вона могла “побудувати вихідний пандус” для країни, щоб закінчити війну.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в травні, колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер пішов далі, стверджуючи, що Україна повинна поступитися території Росії в обмін на мир.

Ці декларації ґрунтуються на ідеї, що українці, як би добре вони не воювали, не можуть перемогти сили Москви. Але це уявлення хибне.

Україна довела свою хоробрість, досягнувши важливих перемог у боях під Черніговом, Харковом, Києвом та Сумами, спричинивши винятковий провал путінського бліцкригу.

Перемога в цих боях коштувала українцям величезної ціни, але ми розуміли, що ціна програшу була б набагато вищою. Ми знаємо, що означає перемога Росії для наших сіл і міст. Подивіться на Бучу, де в березні окупаційні російські війська жорстоко вбили сотні українців.

На жаль, хворий імперіалізм Путіна означає, що Москва також залишається відданою війні, попри шокуюче високі витрати.

Росія вже втратила втричі більше солдатів, ніж Радянський Союз протягом десяти років в Афганістані.

Але вона продовжує жертвувати своїми військами, намагаючись захопити Донецьку та Луганську області (разом відомі як Донбас) і зберегти контроль над Півднем України.

Незабаром кількість смертей може вийти за межі Росії, України та навіть Європи. Блокуючи українське зерно, щоб спробувати змусити зняти санкції, Путін може спровокувати голод у країнах, що розвиваються.

Україні терміново потрібна важка зброя

Попри бійню, президент Росії, схоже, у гарному настрої. За словами лідерів, які нещодавно розмовляли з Путіним, він впевнений, що його “спеціальна операція досягне своїх цілей”.

Неважко зрозуміти чому: російські загарбники змогли проповзти на Донбасі, вдаючись до тотального артилерійського терору.

Путін почав порівнювати себе з Петром Великим — можливо, найвідомішим завойовником Російської імперії. Це зловісна декларація, яка говорить про те, що Путін не погодиться на контроль над Донбасом або контроль над Україною в цілому.

Найефективніший спосіб покінчити з експансіонізмом Путіна, звичайно, — це зупинити його на сході України, перш ніж він зможе піти далі, і вигнати окупаційні сили з південної України, яку він планує анексувати.

Цей факт вимагає допомоги Україні, щоб перемогти Путіна на її власному полі бою. Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила кілька новаторських рішень, які можуть допомогти нам у виконанні цього завдання, включаючи нову історичну програму ленд-лізу, яка полегшує США постачання зброї Україні.

Відповідаючи на заклик президента України Володимира Зеленського, Сполучені Штати в травні вирішили також надати нам чотири реактивні системи залпового вогню.

Мій колега і друг Держсекретар США Ентоні Блінкен був тісно залучений до розробки цих кроків, а військові лідери України підтримували активний контакт з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Генерал Марк Міллі — голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, також дуже підтримував нашу справу.

Ця допомога стала першим важливим кроком, за що ми вдячні. Але нам би хотілося, щоб це було надано набагато раніше, а це все ще занадто мало. Тепер настав час перетворити політичні рішення на реальні дії, що змінюють гру.

Російська артилерія перевершує нашу на 1:15 на найважливіших ділянках лінії фронту, тому кількох американських ракетних систем буде недостатньо, щоб ми взяли верх.

Нам терміново потрібно більше важкої зброї з різних джерел, щоб переломити ситуацію на нашу користь і врятувати життя.

Наші найнагальніші потреби — сотні реактивних систем залпового вогню та різноманітні 155-мм артилерійські установки. Ця зброя дозволила б нам придушити артилерійський обстріл Росії.

Але зупинити артилерію — це не єдина турбота України. Нам також потрібні протикорабельні ракети, танки, бронетехніка, протиповітряна оборона, бойова авіація, щоб мати можливість здійснювати ефективні контратаки.

Коротко кажучи, нам потрібна зброя, яка доводить, що Захід прагне допомогти нам фактично перемогти, а не просто не дати нам програти.

Жити вільно або вмерти тяжко

З початку вторгнення Україна неодноразово намагалася знайти дипломатичне врегулювання з Росією. Але Путін відкинув будь-які значущі переговори, оскільки він очікує, що підтримка Заходу України слабшатиме в міру того, як війна почалася.

Природно відчувати себе втомленим місяцями повномасштабної війни. Але російська війна ведеться з геноцидних намірів, і тому Україна і весь Захід просто не можуть погодитися з вимогами Росії.

Як заявив Путін за два дні до вторгнення, саме існування України є помилкою. Радянський Союз, за ​​його словами, “створив” Україну, випадково накресливши кордони на карті, — і нашу країну потрібно стерти. На його думку, українці можуть або стати росіянами, або померти.

Путін виконав цю обіцянку. Після захоплення території російські війська переглянули списки вбивств, складені Федеральною службою безпеки, і постукали у двері.

Вони катували та страчували викладачів української мови та історії, громадських активістів, правозахисників, колишніх українських воїнів, місцеву владу та багато інших.

Вони змінили дорожні знаки з українських на російські, знищили українські пам’ятники, заборонили українське телебачення та українську мову в школах.

Нас в Україні не дивує ця брутальна кампанія. Ми глибоко знаємо Росію і століттями спостерігали, як російські інтелектуали та контрольовані державою ЗМІ розпалюють ненависть до нашої нації.

Ми також бачили, як ворожнеча Москви виходить за межі наших кордонів. Російські ЗМІ регулярно засуджують інші сусідні держави, Захід загалом, а також різноманітні групи меншин, включаючи євреїв і ЛГБТК.

Російська політична еліта має загальну глибоку ненависть до інших.

Ця ненависть є ще однією причиною, чому Захід не може дозволити собі розмахувати білим прапором. Військова перемога Росії не просто дало б змогу катувати, ґвалтувати та вбивати ще багато тисяч невинних українців.

Це підірвало б ліберальні цінності. Це дозволило б Росії загрожувати Центральній Європі. Справді, це дозволило б Росії загрожувати західному світу в цілому. Немає нічого небезпечнішого для Європейського Союзу та НАТО, ніж мати сміливу Росію чи проросійських представників на більшій частині своїх східних кордонів.

На щастя для Європи та Сполучених Штатів, Україна бореться з цією темною силою, і вона мотивована продовжувати це робити, поки не переможе.

Але ми не можемо досягти успіху поодинці, і Захід повинен розуміти ставки та наслідки нашої невдачі. Якщо ми програємо, то України просто не буде, а в Європі не буде ні процвітання, ні безпеки.

Від поганого до найгіршого

Нереально припустити, що Україна пожертвує своїм народом, територією та суверенітетом в обмін на номінальний мир. Ці нещодавні заклики до компромісу є лише побічним продуктом зростаючої втоми.

Я розмовляв з низкою осіб, які приймають рішення в африканських, арабських та азіатських державах. Деякі з них почали наші розмови, підтвердивши свою підтримку нашої справи, перш ніж зробити жорсткий поворот, ввічливо пропонуючи нам просто припинити опір.

Це немислима пропозиція, але їхня аргументація проста: вони не хочуть, щоб зерно було затиснуто в наших портах через морську блокаду Росії, і вони готові пожертвувати українською незалежністю, щоб отримати його.

Інші політики, які продають поступки, висловлювали занепокоєння з приводу подібних спровокованих Росією економічних криз, включаючи зростання інфляції та цін на енергоносії.

Але хоча зростання цін на продукти харчування та енергоносії є серйозною проблемою, поступатися Москві не є рішенням — і не лише через те, що це означатиме для українців.

Росія — реваншистська країна, яка прагне перекроїти весь світ силою. Вона активно працює над дестабілізацією африканських, арабських та азіатських держав як через власні війська, так і через довірених осіб.

Ці конфлікти створили власні гуманітарні кризи. І якщо Україна програє, вони лише посилюватимуться. Здобувши перемогу, Путін отримає сміливість розбурхати ще більше заворушень і створити ще більше катастроф у світі.

Посилена агресія Путіна не обмежиться країнами, що розвиваються. Він з більшою енергією втручатиметься в політику США та Європи.

Якщо йому вдасться завоювати Південь України, він може піти глибше на континент, вторгнувшись в Молдову, де російські представники вже контролюють частину території.

Він навіть може спровокувати нову війну на західних Балканах, де дедалі більш антагоністичні сербські еліти звертаються до Росії за натхненням і підтримкою.

Тому Захід не повинен пропонувати мирні ініціативи на неприйнятних умовах. А натомість має допомагати Україні перемогти. Це означає не лише забезпечення України важким озброєнням, необхідним для боротьби з військами Москви.

Це також означає збереження та посилення санкцій проти Росії. Важливо те, що Захід повинен знищити російський експорт, ввівши повне енергетичне ембарго та відрізавши доступ Росії до міжнародного морського судноплавства.

Останній крок може здатися складним для виконання, але насправді він цілком досяжний: експортно-орієнтована економіка Росії в значній мірі залежить від іноземних флотів для доставки своїх товарів за кордон, і флоти можуть перестати служити країні.

Ці економічні заходи є ключовими. Санкції підірвали російську економіку та завадили їй продовжувати війну. Але Москва все ще впевнена у своєму рішенні, і тому Захід не може дозволити собі втому від санкцій попри більші економічні витрати.

Шлях до перемоги

Незважаючи на перші успіхи України, західним політикам може бути важко уявити, як ми можемо перемогти більші та краще оснащені сили Росії. Але в нас є шлях до перемоги. За достатньої підтримки Україна може як зупинити просування Росії, так і повернути свої території.

На сході Україна може отримати перевагу з більш досконалим важким озброєнням, що дозволить нам поступово зупинити вторгнення Москви на Донбас.

(Досягнення Кремля в цьому регіоні можуть потрапляти в заголовки газет, але важливо пам’ятати, що вони обмежені і призвели до надзвичайно високих російських втрат.)

Ключовий момент настане, коли наші Збройні сили використовуватимуть надані Заходом реактивні системи залпового вогню для знищення російської артилерії, переломивши хід війни на користь України по всій лінії фронту. Після цього наші війська намагатимуться відібрати частини землі, змушуючи росіян відступати то тут, то там.

На фронті на півдні Збройні сили України вже здійснюють контратаки, а ми використовуватимемо передове озброєння для подальшого прорізання оборони противника.

Ми прагнемо поставити росіян на межу необхідності покинути Херсон — місто, яке є ключем до стратегічної стабільності України.

Якщо ми просуватимемося як на півдні, так і на сході, то можемо змусити Путіна вибирати між відступом від південних міст, включаючи Херсон і Мелітополь, і відмови від нещодавно окупованих територій у Донецьку та Луганську.

Коли ми досягнемо цього моменту, Путін, швидше за все, більш серйозно поставиться до переговорів про припинення вогню. Наша мета все одно полягає в тому, щоб вивести російські війська з України.

Підтримка тиску може підштовхнути Путіна ухвалити рішення шляхом переговорів, яке передбачає виведення російських військ з усіх окупованих територій. Зрештою, Путін вивів російські війська з районів навколо Києва після того, як зіткнувся з достатньою кількістю невдач від наших сил.

Якщо наша армія стане сильнішою та успішнішою, у нього будуть вагомі підстави зробити це знову. Наприклад, буде легше представити відступ як акт доброї волі перед подальшими переговорами, а не як акт бентежної необхідності, якщо він організований, а не поспішний.

Путін навіть може стверджувати, що “спецоперація” успішно досягла своїх цілей демілітаризації та денацифікації України, що б це для нього не означало. Публікуючи зображення знищених українських підрозділів і техніки, пропагандистська машина Путіна посилить повідомлення про успіх.

Пропаганда також може допомогти Путіну представити виведення як ознаку його гуманного ставлення до російських солдатів і як мудрий крок до миру загалом.

Але якщо Путін залишиться непримиренним, Україна може просуватися далі в Луганськ і Донецьк, доки він не захоче вести переговори добросовісно або поки наша армія не досягне і не забезпечить міжнародно визнаний кордон України.

І незалежно від того, чи вирішать російські війська відступити, чи будуть змушені до цього, Україна зможе розмовляти з Росією з позиції сили.

Ми можемо шукати справедливого дипломатичного врегулювання з ослабленою та більш конструктивною Росією. Зрештою, це означає, що Путін буде змушений прийняти українські умови, навіть якщо він це публічно заперечуватиме.

Єдине, чого варто боятись, — самого страху

Деякі західні особи, які приймають рішення, також побоюються робити занадто багато, щоб допомогти Україні, тому що бояться того, що може зробити Путін, якщо він зазнає повної поразки на полі бою.

На їхню думку, розлючений та ізольований російський президент може почати нові кампанії міжнародної агресії. Вони переживають, що він стане небезпечнішим і з ним буде важко мати справу. Деякі побоюються, що він навіть може використати грізний ядерний арсенал своєї країни.

Але Путін не налаштований на самогубство. Перемога України не призведе до ядерної війни. Такі побоювання можуть свідомо підігріватися самим Кремлем у стратегічних цілях.

Путін — майстер газлайтингу, і я впевнений, що самі росіяни розповсюджують занепокоєння про загнаного в кут Путіна, щоб послабити підтримку Заходу Україні.

Сполучені Штати та Європа не повинні піддаватися цьому. Фактичний досвід показує, що всякий раз, коли Путін стикається з невдачею, він вирішує применшувати і приховувати її, а не подвоювати.

Наприклад, заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО були явною політичною поразкою для Путіна, який стверджував, що розпочав своє вторгнення в Україну, щоб запобігти подальшому розширенню НАТО. Але ніякою ескалацією це не супроводжувалося. Натомість російська пропаганда мінімізувала його значення.

У Кремлі стверджували, що відхід з Києва — ще одна очевидна невдача — був жестом “доброї волі” для полегшення переговорів. Така ж схема застосовуватиметься до більш широкої поразки на полі бою.

(Потужність його пропагандистського апарату допоможе мінімізувати внутрішню реакцію, з якою Путін стикається через поразку в Україні.)

Замість того, щоб зосередитися на почуттях Путіна, Сполучені Штати та Європа повинні зосередитися на практичних кроках, щоб допомогти Україні перемогти.

Вони повинні пам’ятати, що перемога українців зробить світ безпечнішим. Це виснажить російські сили, ускладнюючи втручання Москви в Африку, Азію, Латинську Америку та західні Балкани.

Це сприятиме глобальній стабільності загалом, зміцнюючи міжнародне право та демонструючи іншим потенційним агресорам, що варварство закінчується погано. Отже, Захід повинен дати Києву те, що йому потрібно, щоб відштовхнути російських загарбників.

Прихильність до перемоги України матиме одну останню перевагу: вона усуне невизначеність у довгострокових стратегіях Сполучених Штатів та Європи щодо Росії, підготувавши їх на довгу перспективу, та допоможе їм більше не переживати втому від війни.

Вони побачать, що наша місія — суттєве ослаблення Росії — дозволить їм та решті світу вести серйозні переговори зі скромною та більш конструктивною Москвою.

Ми з нетерпінням чекаємо цього дня. Будь-яка війна закінчується дипломатією. Але цей момент ще не настав. Зараз зрозуміло, що шлях Путіна до столу переговорів лежить виключно через поразки на полі бою.

Фото: BILD

Раніше Дмитро Кулеба дав інтерв’ю та розповів про ухвалення нафтового ембарго, євроінтеграцію та справжніх партнерів України. Читай повне інтерв’ю.

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