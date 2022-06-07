Якщо відійти на кращі позиції — буде дуже дорого повертатися. Зеленський про Сєвєродонецьк та військовополонених

Володимир Зеленський до Дня журналіста, 6 червня, провів зустріч з представниками українських ЗМІ. Під час зустрічі обговорили питання про мирні плани від Заходу для України, військовополонених та ситуацію в Сєвєродонецьку.

— За інформацією CNN, США разом з ЄС та Британією готують певний мирний план, який вони збираються запропонувати Україні. Чи знає українська влада про нього?

Багато західних діячів активно просувають тези, що війна затягується й треба щось робити, шукати якісь компроміси — це свідчення того, що наростає втома від української війни. Чи є ризик того, що це стане панівним у західному дискурсі?

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— Всі ризики, про які сказали, існують. З боку реакції різних країн ми повинні цього не допускати. Ми повинні працювати з усіма європейськими, світовими державами щодо недопущення тез про компроміси з ворогом.

Також Зеленський сказав, що чув наратив про певний мирний план, але не було жодних перемовин щодо цього.

— Такі перемовини знаходяться на сьогодні на рівні нуля.

Всім дуже хочеться максимально нас штовхати до якогось результату, але точно не бажаного нами.

В різних сторін є свої зацікавленості. Так, втома наростає. Люди хочуть якогось результату для себе, а нам з вами потрібен результат для нас.

— Інформація про військовополонених наразі є закритою, це питання передане до Головного управління розвідки. Хто допомагає обмінювати полонених?

— Питанням полонених займається ГУР. На його базі створений відповідний орган, який займається усіма питаннями щодо полонених. Полонені знаходяться, на жаль, в руках РФ. Ми знаємо, про що з росіянами домовлятися, ми знаємо цю ціну. Ми знаємо, що не можна довіряти.

ГУР повинне займатися цим питанням і дати результат. А результат єдиний — повернути людей додому.

Перше завдання було — вивезти людей живими. Я вважаю, що ГУР цю частину зробило. Є друге — повернути їх живими додому. Ця місія складається не тільки з двох цих кроків, які я назвав. Я особисто довіряю нашому ГУР.

Проте президент зауважив, що ГУР займається військовими полоненими, рештою займаються інші відповідні органи. Деякі з них створені на базі Офісу президента та займаються розшуком цивільних та дітей.

— Чи є стає стратегічне завдання відбити Сєвєродонецьк, чи краще відійти в Лисичанськ, де у нас стратегічно вища позиція оборонна?

— В Сєвєродонецьку нині перебуває 10% населення. Однак в Лисичанську приблизно така сама ситуація. Коли ти їдеш по Лисичанську, відчуття, що там нікого немає. На вулицях немає людей, окрім наших військових, й де-не-де з’явиться одна людина. Це як мертві міста на сьогодні. Тому, коли ставлять питання, чи є сенс боротися, треба розуміти, за що ми боремось.

Ви повинні також знати, якщо відходити на кращі позиції — буде дуже дорого повертатися, з точки зору втрат.

Багато людей говорять про те, що треба забрати кожне містечко — треба знати ціну цих кроків. Зараз стоїмо (в Сєвєродонецьку — ред.) й втрачаємо людей. Якщо відійдемо на кращі позиції й вирішимо потім наступати, то втратимо набагато більше.

Зеленський сказав, що з розвитком ситуації у Сєвєродонецьку буде ухвалене рішення, що робити далі. Проте, якщо відійти й потім повертатися, треба буде уп’ятеро більше людей та техніки, щоб наступати.

Всі українці хочуть, що б ми перемогли, наші ЗСУ роблять все для цього й боронять країну всіма силами. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков поділився своїми прогнозами, коли та як закінчиться війна.