Якщо відійти на кращі позиції — буде дуже дорого повертатися. Зеленський про Сєвєродонецьк та військовополонених

Володимир Зеленський до Дня журналіста, 6 червня, провів зустріч з представниками українських ЗМІ. Під час зустрічі обговорили питання про мирні плани від Заходу для України, військовополонених та ситуацію в Сєвєродонецьку.
— За інформацією CNN, США разом з ЄС та Британією готують певний мирний план, який вони збираються запропонувати Україні. Чи знає українська влада про нього?
Багато західних діячів активно просувають тези, що війна затягується й треба щось робити, шукати якісь компроміси — це свідчення того, що наростає втома від української війни. Чи є ризик того, що це стане панівним у західному дискурсі?
— Всі ризики, про які сказали, існують. З боку реакції різних країн ми повинні цього не допускати. Ми повинні працювати з усіма європейськими, світовими державами щодо недопущення тез про компроміси з ворогом.
Також Зеленський сказав, що чув наратив про певний мирний план, але не було жодних перемовин щодо цього.
— Такі перемовини знаходяться на сьогодні на рівні нуля.
Всім дуже хочеться максимально нас штовхати до якогось результату, але точно не бажаного нами.
Всім дуже хочеться максимально нас штовхати до якогось результату, але точно не бажаного нами.
В різних сторін є свої зацікавленості. Так, втома наростає. Люди хочуть якогось результату для себе, а нам з вами потрібен результат для нас.
— Інформація про військовополонених наразі є закритою, це питання передане до Головного управління розвідки. Хто допомагає обмінювати полонених?
— Питанням полонених займається ГУР. На його базі створений відповідний орган, який займається усіма питаннями щодо полонених. Полонені знаходяться, на жаль, в руках РФ. Ми знаємо, про що з росіянами домовлятися, ми знаємо цю ціну. Ми знаємо, що не можна довіряти.
ГУР повинне займатися цим питанням і дати результат. А результат єдиний — повернути людей додому.
Перше завдання було — вивезти людей живими. Я вважаю, що ГУР цю частину зробило. Є друге — повернути їх живими додому. Ця місія складається не тільки з двох цих кроків, які я назвав. Я особисто довіряю нашому ГУР.
Перше завдання було — вивезти людей живими. Я вважаю, що ГУР цю частину зробило. Є друге — повернути їх живими додому. Ця місія складається не тільки з двох цих кроків, які я назвав. Я особисто довіряю нашому ГУР.
Проте президент зауважив, що ГУР займається військовими полоненими, рештою займаються інші відповідні органи. Деякі з них створені на базі Офісу президента та займаються розшуком цивільних та дітей.
— Чи є стає стратегічне завдання відбити Сєвєродонецьк, чи краще відійти в Лисичанськ, де у нас стратегічно вища позиція оборонна?
— В Сєвєродонецьку нині перебуває 10% населення. Однак в Лисичанську приблизно така сама ситуація. Коли ти їдеш по Лисичанську, відчуття, що там нікого немає. На вулицях немає людей, окрім наших військових, й де-не-де з’явиться одна людина. Це як мертві міста на сьогодні. Тому, коли ставлять питання, чи є сенс боротися, треба розуміти, за що ми боремось.
Ви повинні також знати, якщо відходити на кращі позиції — буде дуже дорого повертатися, з точки зору втрат.
Ви повинні також знати, якщо відходити на кращі позиції — буде дуже дорого повертатися, з точки зору втрат.
Багато людей говорять про те, що треба забрати кожне містечко — треба знати ціну цих кроків. Зараз стоїмо (в Сєвєродонецьку — ред.) й втрачаємо людей. Якщо відійдемо на кращі позиції й вирішимо потім наступати, то втратимо набагато більше.
Зеленський сказав, що з розвитком ситуації у Сєвєродонецьку буде ухвалене рішення, що робити далі. Проте, якщо відійти й потім повертатися, треба буде уп’ятеро більше людей та техніки, щоб наступати.
Всі українці хочуть, що б ми перемогли, наші ЗСУ роблять все для цього й боронять країну всіма силами. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков поділився своїми прогнозами, коли та як закінчиться війна.