Если отойти на лучшие позиции — будет очень дорого возвращаться. Зеленский о Северодонецке и военнопленных

Владимир Зеленский ко Дню журналиста, 6 июня, провел встречу с представителями украинских СМИ. В ходе встречи обсудили вопросы о мирных планах от Запада для Украины, военнопленных и ситуации в Северодонецке.

— По информации CNN, США вместе с ЕС и Британией готовят мирный план, который они собираются предложить Украине. Знают ли украинские власти о нем?

Многие западные деятели активно продвигают тезисы, что война затягивается и нужно что-то делать, искать компромиссы — это свидетельство того, что нарастает усталость от украинской войны. Есть ли риск того, что это станет доминирующим в западном дискурсе?

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— Все риски, о которых сказали, существуют. Со стороны реакции разных стран мы должны этого не допускать. Мы должны работать со всеми европейскими, мировыми государствами по недопущению тезисов о компромиссах с врагом.

Также Зеленский сказал, что слышал нарратив об определенном мирном плане, но не было никаких переговоров по этому поводу.

— Такие переговоры находятся сегодня на уровне нуля.

Всем очень хочется максимально нас толкать к какому-нибудь результату, но точно не желаемому нами.

У разных сторон есть свои интересы. Да, усталость нарастает. Люди хотят какого-нибудь результата для себя, а нам с вами нужен результат для нас.

— Информация о военнопленных в сейчас является закрытой, этот вопрос передан в Главное управление разведки. Кто помогает обменивать пленных?

— Вопросом пленных занимается ГУР. На его базе создан соответствующий орган, который занимается всеми вопросами пленных. Пленные находятся, к сожалению, в руках РФ. Мы знаем, о чем с россиянами договариваться, мы знаем эту цену. Мы знаем, что нельзя доверять.

ГУР должно заниматься этим вопросом и дать результат. А результат единственный — вернуть людей домой.

Первая задача была — вывезти людей живыми. Я считаю, что ГУР эту часть выполнило. Есть вторая — вернуть их живыми домой. Эта миссия состоит не только из этих двух шагов, которые я назвал. Я лично доверяю нашему ГУР.

Однако президент отметил, что ГУР занимается военнопленными, остальными занимаются другие соответствующие органы. Некоторые из них созданы на базе Офиса президента и занимаются поиском гражданских и детей.

— Есть ли стратегическая задача отстоять Северодонецк или лучше отойти в Лисичанск, где у нас стратегически лучше оборонная позиция?

— В Северодонецке сейчас находится 10% населения. Однако в Лисичанске примерно такая же ситуация. Когда ты едешь по Лисичанску, ощущение, что там никого нет. На улицах нет людей, кроме наших военных, и кое-где появится один человек. Это как мертвые города сегодня. Поэтому, когда задают вопрос, есть ли смысл бороться, нужно понимать, за что мы боремся.

Вы должны также знать, если отходить на лучшие позиции — будет очень дорого возвращаться с точки зрения потерь.

Многие говорят о том, что нужно забрать каждый городок — нужно знать цену этих шагов. Сейчас стоим (в Северодонецке — ред.) и теряем людей. Если отойдем на лучшие позиции и решим потом наступать, то потеряем гораздо больше.

Зеленский сказал, что с развитием ситуации в Северодонецке будет принято решение, что делать дальше. Однако если отойти и потом возвращаться, нужно будет в пять раз больше людей и техники, чтобы наступать.

Все украинцы хотят, чтобы мы победили, наши ВСУ делают все для этого и защищают страну всеми силами. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников поделился своими прогнозами, когда и как закончится война.