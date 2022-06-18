Интервью

Как Украина победит — Кулеба рассказал о пути нашего государства к полному восстановлению своих границ

Елена Яковлева, редактор сайта 18 июня 2022, 10:00
Як Україна бачить свою перемогу у війні - думка Дмитра Кулеби
Фото: Instagram

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