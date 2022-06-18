Как Украина победит — Кулеба рассказал о пути нашего государства к полному восстановлению своих границ

Для Украины цель своей борьбы очевидна — защита фундаментального права на существование. Но некоторые западные политики могут подвергаться идеям обманчивых компромиссов с Россией из-за усталости от войны, которая кому-то кажется “дальней”.

Поэтому весь мир должен понимать, как Украина видит свою победу и что нам нужно для ее достижения. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба изложил свое видение по этому поводу в колонке для издания Foreign Affairs.

Путин участвует в геноциде

Поскольку полномасштабная захватническая война России в Украине затягивается четвертый месяц подряд, призывы к опасным соглашениям становятся все громче.

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Поскольку усталость растет, а внимание рассеивается, все больше кремлевских комментаторов предлагает продать Украину ради мира и экономической стабильности в своих странах.

Хотя они могут выдаваться за пацифистов или реалистов, их лучше понимать как тех, кто способствует русскому империализму и военным преступлениям.

Вполне естественно, что люди и правительства теряют интерес к конфликтам, когда они затягиваются. Это процесс, который происходил много раз в истории.

Мир перестал обращать внимание на войну в Ливии после того, как бывший лидер Муаммар аль-Каддафи был отстранен от власти в 2011 году. Мир перестал интересоваться Сирией, Йеменом и другими продолжительными конфликтами, когда-то занимавшими первые страницы новостей.

И я хорошо знаю, как остальной мир потерял интерес к Украине после 2015 года, даже когда мы продолжали бороться с российскими силами за контроль над восточной частью страны.

Но нынешнее вторжение России серьезнее прошлого. Мир не может позволить себе отвлечься. Президент России Владимир Путин не просто хочет захватить больше украинской территории. Его амбиции даже не ограничиваются восстановлением контроля над всей страной.

Он хочет разгромить украинскую национальность и стереть наш народ с карты, как убивая нас, так и уничтожая признаки нашей идентичности. Другими словами, он участвует в кампании геноцида.

Чтобы не устать от войны и не попасться на обманчивые нарративы, Запад должен понять, как Украина может победить, а потом надлежащим образом поддержать нас. Эта война экзистенциальна, и мы мотивированы бороться.

Получив надлежащее вооружение, наши силы смогут растянуть и истощить путинские войска, довести их до предела перелома. Мы сможем контратаковать российские силы как на юге, так и на востоке Украины, увеличивая давление на Путина. Он будет вынужден решать, какие из своих достижений защищать.

Однако для того, чтобы добиться успеха, Соединенные Штаты и их европейские союзники должны быстро поставить нашей стране соответствующее количество современного тяжелого вооружения. Они должны также сохранить и усилить санкции против России.

И что критически важно, они должны игнорировать призывы к дипломатическому урегулированию, которые помогали бы Путину, не принуждая его к серьезным уступкам.

Компромисс с Россией может казаться соблазнительным кому-то за границей. Особенно учитывая, что цена войны растет.

Но подчиниться агрессии Путина будет означать позволить ему уничтожить большую часть нашей нации. Это будет побуждает Россию совершать нападения в других странах мира, позволит Путину перекроить правила глобального порядка.

В то же время он может изменить свой подход к переговорам. Если нам удастся отбросить русские войска достаточно далеко, Путин может быть принужден вести реальные переговоры.

Но для достижения этого нужно, чтобы Запад проявил терпеливую преданность единому результату — полной и безоговорочной победе Украины.

Не уступим

С тех пор как российские силы перекинулись через границы Украины, некоторые западные комментаторы призывали к компромиссу с Москвой. Мы привыкли к таким предложениям и слышали их много раз в период с 2014 по 2022 год.

Но сегодняшняя война отличается от войны, бурлившей до февраля, и в последние недели эти призывы начали поступать от известных внешнеполитических элит.

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что Запад “не должен унижать Россию”, чтобы она могла “построить выходной пандус” для страны, чтобы завершить войну.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в мае, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер пошел дальше, утверждая, что Украина должна уступить территорию России в обмен на мир.

Эти декларации основываются на идее, что украинцы, как бы хорошо они ни воевали, не могут победить силы Москвы. Но это представление ошибочно.

Украина доказала свою храбрость, достигнув важных побед в боях под Черниговом, Харьковом, Киевом и Сумами, вызвав исключительный провал путинского блицкрига.

Победа в этих боях стоила украинцам огромной цены, но мы понимали, что цена проигрыша была бы намного выше. Мы знаем, что значит победа России для наших сел и городов. Посмотрите на Бучу, где в марте оккупационные русские войска жестоко убили сотни украинцев.

К сожалению, больной империализм Путина означает, что Москва также остается преданной войне, несмотря на шокирующе высокие потери.

Россия уже потеряла в три раза больше солдат, чем Советский Союз в течение десяти лет в Афганистане.

Но она продолжает жертвовать своими войсками, пытаясь захватить Донецкую и Луганскую области (вместе известные как Донбасс) и сохранить контроль над Югом Украины.

Вскоре количество смертей может выйти за пределы России, Украины и даже Европы. Блокируя украинское зерно, чтобы попытаться заставить снять санкции, Путин может спровоцировать голод в развивающихся странах.

Украине срочно нужно тяжелое оружие

Несмотря на бойню, президент России, похоже, в хорошем настроении. По словам лидеров, недавно разговаривавших с Путиным, он уверен, что его “специальная операция достигнет своих целей”.

Нетрудно понять почему: российские захватчики смогли проползти на Донбасс, прибегая к тотальному артиллерийскому террору.

Путин стал сравнивать себя с Петром Великим — возможно, известнейшим завоевателем Российской империи. Это зловещая декларация, говорящая о том, что Путин не согласится на контроль над Донбассом или контроль над Украиной в целом.

Самый эффективный способ покончить с экспансионизмом Путина, конечно, это остановить его на Востоке Украины, прежде чем он сможет пойти дальше, и выгнать оккупационные силы из Южной Украины, которую он планирует аннексировать.

Этот факт требует помощи Украине, чтобы победить Путина на ее собственном поле боя. Администрация президента США Джо Байдена приняла несколько новаторских решений, которые могут помочь нам в выполнении этой задачи, включая новую историческую программу ленд-лиза, облегчающую США поставку оружия Украине.

Отвечая на призыв президента Украины Владимира Зеленского, Соединенные Штаты в мае решили предоставить нам четыре реактивных системы залпового огня.

Мой коллега и друг Госсекретарь США Энтони Блинкен был тесно вовлечен в разработку этих шагов, а военные лидеры Украины поддерживали активный контакт с министром обороны США Ллойдом Остином. Генерал Марк Милли — председатель Объединенного комитета начальников штабов США, также очень поддерживал наше дело.

Эта помощь стала первым важным шагом, за что мы благодарны. Но нам бы хотелось, чтобы это было предоставлено гораздо раньше, а это все еще слишком мало. Теперь пора превратить политические решения в реальные действия, изменяющие игру.

Российская артиллерия превосходит нашу на 1:15 на важнейших участках линии фронта, поэтому нескольких американских ракетных систем будет недостаточно, чтобы мы одержали верх.

Нам срочно нужно больше тяжелого оружия из разных источников, чтобы переломить ситуацию в нашу пользу и спасти жизнь.

Наши самые неотложные потребности — сотни реактивных систем залпового огня и разнообразные 155-мм артиллерийские установки. Это оружие позволило бы нам подавить артиллерийские обстрелы России.

Но остановить артиллерию — это не единственная забота Украины. Нам также нужны противокорабельные ракеты, танки, бронетехника, противовоздушная оборона, боевая авиация, чтобы иметь возможность проводить эффективные контратаки.

Короче говоря, нам нужно оружие, доказывающее, что Запад стремится помочь нам фактически победить, а не просто не дать нам проиграть.

Жить свободно или умереть тяжело

С начала вторжения Украина не раз пыталась найти дипломатическое урегулирование с Россией. Но Путин отверг какие-либо значимые переговоры, поскольку он ожидает, что поддержка Запада Украины будет ослабевать по мере того, как война продолжается.

Естественно ощущать себя уставшим после месяцев полномасштабной войны. Но российская война ведется с геноцидными намерениями, и потому Украина и весь Запад просто не могут согласиться с требованиями России.

Как заявил Путин за два дня до вторжения, само существование Украины — ошибка. Советский Союз, по его словам, “создал” Украину, случайно начертив границы на карте, — и нашу страну нужно стереть. По его мнению, украинцы могут либо стать россиянами, либо умереть.

Путин выполнил это обещание. После захвата территории русские войска пересмотрели списки убийств, составленные Федеральной службой безопасности, и постучались в дверь.

Они пытали и казнили преподавателей украинского языка и истории, общественных активистов, правозащитников, бывших украинских воинов, местных властей и многих других.

Они сменили дорожные знаки с украинских на русские, уничтожили украинские памятники, запретили украинское телевидение и украинский язык в школах.

Нас в Украине не удивляет эта брутальная кампания. Мы глубоко знаем Россию и столетиями наблюдали, как русские интеллектуалы и контролируемые государством СМИ разжигают ненависть к нашей нации.

Мы также видели, как вражда Москвы выходит за пределы наших границ. Российские СМИ регулярно осуждают другие соседние государства, Запад в целом, а также различные группы меньшинств, включая евреев и ЛГБТК.

Российская политическая элита имеет всеобщую глубокую ненависть к другим.

Эта ненависть еще одна причина, почему Запад не может позволить себе размахивать белым флагом. Военная победа России не просто позволила бы истязать, насиловать и убивать еще много тысяч невинных украинцев.

Это подорвало бы либеральные ценности. Это позволило бы России угрожать Центральной Европе. Действительно, это позволило бы России угрожать западному миру в целом. Нет ничего более опасного для Европейского Союза и НАТО, чем иметь смелую Россию или пророссийских представителей на большей части своих восточных границ.

К счастью для Европы и Соединенных Штатов, Украина борется с этой темной силой, и она мотивирована продолжать это делать, пока не победит.

Но мы не можем добиться успеха в одиночку, и Запад должен понимать ставки и последствия нашей неудачи. Если мы проиграем, то Украины просто не будет, а в Европе не будет ни процветания, ни безопасности.

От плохого к худшему

Нереально предположить, что Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир. Эти недавние призывы к компромиссу являются лишь побочным продуктом растущей усталости.

Я разговаривал с рядом лиц, принимающих решения в африканских, арабских и азиатских государствах. Некоторые из них начали наши разговоры, подтвердив свою поддержку нашего дела, прежде чем совершить жесткий поворот, вежливо предлагая нам просто прекратить сопротивление.

Это немыслимое предложение, но их аргументация проста: они не хотят, чтобы зерно было зажато в наших портах через морскую блокаду России, и готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить его.

Другие политики, продающие уступки, выражали обеспокоенность по поводу подобных спровоцированных Россией экономических кризисов, включая рост инфляции и цен на энергоносители.

Но хотя рост цен на продукты питания и энергоносители является серьезной проблемой, уступать Москве не решение — и не только потому, что это будет означать для украинцев.

Россия — реваншистская страна, стремящаяся перекроить весь мир силой. Она активно работает над дестабилизацией африканских, арабских и азиатских государств как через собственные войска, так и через доверенных лиц.

Эти конфликты создали собственные гуманитарные кризисы. И если Украина проиграет, они будут только усиливаться. Одержав победу, Путин получит смелость взбудоражить еще больше беспорядков и создать еще больше катастроф в мире.

Усиленная агрессия Путина не ограничится развивающимися странами. Он с большей энергией будет вмешиваться в политику США и Европы.

Если ему удастся завоевать Юг Украины, он может пойти глубже на континент, вторгнувшись в Молдову, где российские представители уже контролируют часть территории.

Он даже может спровоцировать новую войну на западных Балканах, где все более антагонистические сербские элиты обращаются к России за вдохновением и поддержкой.

Поэтому Запад не должен давать мирные инициативы на неприемлемых условиях. А вместо этого должен помогать Украине победить. Это означает не только обеспечение Украины тяжелым вооружением, необходимым для борьбы с войсками Москвы.

Это также означает сохранение и ужесточение санкций против России. Важно то, что Запад должен уничтожить российский экспорт, введя полное энергетическое эмбарго и отрезав доступ России к международному морскому судоходству.

Последний шаг может показаться сложным для выполнения, но на самом деле он вполне достижим: экспортно-ориентированная экономика России в значительной степени зависит от иностранных флотов для доставки своих товаров за границу, и флоты могут перестать служить стране.

Эти экономические меры являются ключевыми. Санкции взорвали русскую экономику и помешали ей продолжать войну. Но Москва все еще уверена в своем решении, и поэтому Запад не может позволить себе усталость от санкций, несмотря на большие экономические расходы.

Путь к победе

Несмотря на первые успехи Украины, западным политикам может быть сложно представить, как мы можем победить большие и лучше оснащенные силы России. Но у нас есть путь к победе. При достаточной поддержке Украина может как остановить продвижение России, так и вернуть свои территории.

На востоке Украина может получить преимущество с более совершенным вооружением, что позволит нам постепенно остановить вторжение Москвы на Донбасс.

(Достижения Кремля в этом регионе могут попадать в заголовки газет, но важно помнить, что они ограничены и привели к чрезвычайно высоким российским потерям.)

Ключевой момент наступит, когда наши Вооруженные силы будут использовать предоставленные Западом реактивные системы залпового огня для уничтожения русской артиллерии, переломив ход войны в пользу Украины по всей линии фронта. После этого наши войска постараются отобрать части земли, заставляя россиян отступать то здесь, то там.

На фронте на юге Вооруженные силы Украины уже осуществляют контратаки, а мы будем использовать передовое вооружение для прорезания обороны противника.

Мы стремимся поставить россиян на грань необходимости покинуть Херсон — город, который является ключем к стратегической стабильности Украины.

Если мы продвижемся как на юге, так и на востоке, то можем заставить Путина выбирать между отступлением от южных городов, включая Херсон и Мелитополь, и отказ от недавно оккупированных территорий в Донецке и Луганске.

Когда мы достигнем этого момента, Путин, скорее всего, более серьезно отнесется к переговорам о прекращении огня. Наша цель все равно в том, чтобы вывести российские войска из Украины.

Поддержка давления может подтолкнуть Путина к принятию решения путем переговоров, предусматривающих вывод российских войск со всех оккупированных территорий. В конце концов Путин вывел российские войска из районов вокруг Киева после столкновения с достаточным количеством неудач от наших сил.

Если наша армия станет сильнее и успешнее, у него будут веские основания сделать это снова. Например, будет легче представить отступление как акт доброй воли перед последующими переговорами, а не как акт необходимости, если это организовано, а не поспешно.

Путин даже может утверждать, что “спецоперация” успешно достигла своих целей демилитаризации и денацификации Украины, что бы это для него не значило. Публикуя изображения уничтоженных украинских подразделений и техники, пропагандистская машина Путина усилит сообщение об успехе.

Пропаганда может помочь Путину представить вывод как признак его гуманного отношения к русским солдатам и как мудрый шаг к миру в целом.

Но если Путин останется непримиримым, Украина может продвигаться дальше в Луганск и Донецк, пока он не захочет вести переговоры добросовестно или пока наша армия не достигнет международно признанной границы Украины.

И независимо от того, решат ли российские войска отступить или будут вынуждены сделать это, Украина сможет разговаривать с Россией с позиции силы.

Мы можем искать справедливое дипломатическое урегулирование с ослабленной и более конструктивной Россией. В конце концов это означает, что Путин будет вынужден принять украинские условия, даже если он это публично будет отрицать.

Единственное, чего стоит бояться, — самого страха

Некоторые западные лица, принимающие решения, также опасаются делать слишком много, чтобы помочь Украине, потому что боятся того, что может сделать Путин, если он потерпит полное поражение на поле боя.

По их мнению, взбешенный и изолированный российский президент может начать новые кампании международной агрессии. Они переживают, что он станет более опасным и с ним будет трудно иметь дело. Некоторые опасаются, что он может использовать грозный ядерный арсенал своей страны.

Но Путин не настроен на самоубийство. Победа Украины не приведет к ядерной войне. Такие опасения могут сознательно подогреваться самим Кремлем в стратегических целях.

Путин — мастер газлайтинга, и я уверен, что сами россияне распространяют беспокойство о загнанном в угол Путине, чтобы ослабить поддержку Запада Украине.

Соединенные Штаты и Европа не должны подвергаться этому. Фактический опыт показывает, что всякий раз, когда Путин сталкивается с неудачей, он решает уменьшать и скрывать ее, а не удваивать.

Например, заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО были явным политическим поражением для Путина, утверждавшего, что он начал свое вторжение в Украину, чтобы предотвратить дальнейшее расширение НАТО. Но никакой эскалацией это не сопровождалось. В то же время российская пропаганда минимизировала его значение.

В Кремле утверждали, что выход с Киева — еще одна очевидная неудача — был жестом “доброй воли” для облегчения переговоров. Такая же схема будет применяться к более широкому поражению на поле боя.

(Мощность его пропагандистского аппарата поможет минимизировать внутреннюю реакцию, с которой Путин сталкивается из-за поражения в Украине.)

Вместо того чтобы сосредоточиться на чувствах Путина, Соединенные Штаты и Европа должны сосредоточиться на практических шагах, чтобы помочь Украине победить.

Они должны помнить, что победа украинцев сделает мир более безопасным. Это будет истощать российские силы, усложняя вмешательство Москвы в Африку, Азию, Латинскую Америку и западные Балканы.

Это будет способствовать глобальной стабильности, укрепляя международное право и демонстрируя другим потенциальным агрессорам, что варварство заканчивается плохо. Следовательно, Запад должен дать Киеву то, что ему нужно, чтобы оттолкнуть русских захватчиков.

Приверженность победе Украины будет иметь одно последнее преимущество: она устранит неопределенность в долгосрочных стратегиях Соединенных Штатов и Европы в отношении России, подготовив их на долгую перспективу, и поможет им больше не переживать усталость от войны.

Они увидят, что наша миссия — существенное ослабление России — позволит им и остальному миру вести серьезные переговоры со скромной и более конструктивной Москвой.

Мы с нетерпением ждем этого дня. Всякая война заканчивается дипломатией. Но этот момент еще не наступил. Сейчас понятно, что путь Путина к переговорному столу лежит исключительно через поражения на поле боя.

Фото: BILD

Ранее Дмитрий Кулеба дал интервью и рассказал о принятии нефтяного эмбарго, евроинтеграции и настоящих партнерах Украины. Читай полное интервью.

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