Пытают мирных жителей, обстреливают убежища и бьют по домам: пути достижения “русского мира” в Херсонской области

Российские военные под предлогом “демилитаризации” истребляют украинскую нацию. Доказательств таким действиям множество — с особой жестокостью россияне расправляют на оккупированных местностях с теми, кто так и не принял рашистскую псевдо власть.

Россияне пытают людей, запугивают и мародерят на оккупированной Херсонской области.

В настоящее время украинские военные понемногу освобождают населенные пункты от оккупантов. Впрочем, война ещё не отступила — каждый день тамошние села оказываются под артиллерийскими обстрелами врага.

Оккупанты целенаправленно бьют по жилым домам, детским садам и больницам. Но несмотря на постоянно пролетающие над головами боеприпасы — в освобожденных селах до сих пор остаются немало людей.

Сейчас также смотрят

Виктору оккупанты угрожали публичной казнью, ведь он военный. Вместе с женой и двумя дочками чудом удалось спастись. Сначала семья пряталась у знакомых, впоследствии их вывезли на свободную от врага территорию. Сейчас он признается: то, что он пережил с семьей, не покажет ни один фильм о войне.

— Выходцы из так называемого “ДНР” — звери. Они ходили здесь, на мушки брали, в толпу стреляли. Пришли ко мне вечером, били прикладами и выбили мне ребро. Затем связали и выбросили в погреб.

Сказали: завтра мы тебя привезем в штаб и публично будем уничтожать.

В таких условиях люди продержались месяц. Украинские бойцы освободили этот населенный пункт в апреле. В общей сложности на этом направлении уже с десяток деоккупированных сел. Военнослужащий Роман Ковалев говорит: ВСУ с радостью бьют по россиянам их же техникой, которую те бросали, когда бежали.

— Именно этот кусочек Херсонской области, мы считаем, не позволил оккупантам провести так называемый референдум, которого они хотели.

Нас спрашивают: будем ли мы отходить? А я говорю — только вперед!

Читать по теме Как Украина победит — Кулеба рассказал о пути нашего государства к полному восстановлению своих границ Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба изложил свое видение победы Украины в войне против РФ.

Украинские бойцы четко бьют по российским позициям. Враг же бьет куда-нибудь и из всего — использует и фосфорные, и кассетные боеприпасы.

С последствиями “русского мира” лично познакомился Николай. После недавнего обстрела дом Николая разрушился практически до основания. Мужчина чудом уцелел.

Все сгорело: и автомобиль мой новый, и дом. Вот прилетело, загорелось — мы уже спали. Повезло, что я выскочил. Живем, как на пороховой бочке, и все так живут! Жаль людей.

Село страдает больше всего: за несколько километров уже враждебные позиции. Здесь воронки на дорогах, разбитые дома и школы. Староста села показывает бомбоубежище, в котором скрывались едва ли не все жители села.

Дверь выбита — это вход, сюда три раза прилетало. Именно в это место, потому что рядом с укрытием — возможно, думали, что там солдаты, а не гражданские.

Тех, кто все же решает покинуть родные дома, встречают общины Криворожского района Днепропетровской области. За три месяца полномасштабного российского вторжения здесь приютили шесть тысяч беженцев.

Начальник Криворожского РВА Евгений Ситниченко говорит: помогают всем, чем могут.

— Пострадавшие полностью всем обеспечены: жильем, питанием, медикаментами. С ними работают психологи — детские и взрослые.

Люди выходят даже пешком из Херсонской области в ближайшие общины, где их встречают местные.

Отступать украинские военные не собираются. Напротив, с каждым днем ​​все дальше оттесняют оккупантов. И обещают, — к нашей полной победе

Что делать, если ты или твои родные нуждаются в лекарствах, но не знаешь, где их найти? Раньше мы рассказывали, как и где можно получить медикаменты. Читай в нашем материале о доступных лекарствах.

Кстати, на нашем Telegram-канале ты сможешь находить информацию гораздо быстрее — подписывайся!