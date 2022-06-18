Украина

Пытают мирных жителей, обстреливают убежища и бьют по домам: пути достижения “русского мира” в Херсонской области

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини Кристина Венгеляускайте 18 июня 2022, 20:01
Оккупированная Херсонская область

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