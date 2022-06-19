Найсмертельніше місце в Україні! ООН оприлюднила доповідь про ситуацію в Маріуполі

Маріуполь — місто, в якому ще кілька місяців вирувало життя — нині визнано найсмертельнішим місцем в Україні. Такого висновку дійшла доповідь ООН з прав людини.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у своєму Telegram-каналі.

Доповідь ООН щодо ситуації в Маріуполі

У Маріуполі наразі підтверджено загибель 1 348 мирних жителів, зокрема 70 дітей. Але можна стверджувати, що реальна кількість загиблих у багато разів перевищує ці дані.

мирних жителів, зокрема дітей. Але можна стверджувати, що реальна кількість загиблих у багато разів перевищує ці дані. Жителі провели понад місяць в облозі: у підвалах без води, тепла та медичної допомоги.

Пошкоджено або зруйновано до 90% багатоповерхових будинків, а також до 60% приватних.

багатоповерхових будинків, а також до приватних. Усі лікарні в місті пошкоджені чи зруйновані.

Не було води — люди вибігали до криниць або відкритих водосховищ й по дорозі гинули через невпинні бойові дії.

У місті велися обстріли з танків та важкої артилерії, використовувалися реактивні системи залпового вогню, реактивні снаряди та завдавалися удари з повітря.

Багато жителів ще не поховано. Їхні тіла знаходять у стихійних могильниках по всьому місту.

Евакуація мирних жителів Маріуполя здійснювалася протягом місяця. Місто залишили 350 тисяч людей.

людей. Нинішня ситуація у Маріуполі залишається жахливою. Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про можливі спалахи інфекційних захворювань, зокрема холери.

З лютого до кінця квітня Маріуполь, ймовірно, був найбільш смертоносним місцем в Україні.

— Інтенсивність та масштаби бойових дій, руйнувань, загибелі та поранень переконливо свідчать про серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та грубі порушення міжнародного права, — зазначає Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Зараз також дивляться

Гори сміття у дворах, тисячі могил на вулицях і величезна кількість трупів під завалами сприяють поширенню інфекцій. Епідемія холери в Маріуполі змусила окупантів закрити місто на в’їзд та виїзд. Читай, чи збираються росіяни рятувати людей.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!