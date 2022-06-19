Україна

Найсмертельніше місце в Україні! ООН оприлюднила доповідь про ситуацію в Маріуполі

Олена Яковлєва, редакторка сайту 19 Червня 2022, 11:00
Ситуація в Маріуполі 19.06.22 - доповідь ООН щодо порушення прав людей

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