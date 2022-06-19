Найсмертельніше місце в Україні! ООН оприлюднила доповідь про ситуацію в Маріуполі

Маріуполь — місто, в якому ще кілька місяців вирувало життя — нині визнано найсмертельнішим місцем в Україні. Такого висновку дійшла доповідь ООН з прав людини.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада у своєму Telegram-каналі.
З лютого до кінця квітня Маріуполь, ймовірно, був найбільш смертоносним місцем в Україні.
З лютого до кінця квітня Маріуполь, ймовірно, був найбільш смертоносним місцем в Україні.
— Інтенсивність та масштаби бойових дій, руйнувань, загибелі та поранень переконливо свідчать про серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та грубі порушення міжнародного права, — зазначає Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.
Гори сміття у дворах, тисячі могил на вулицях і величезна кількість трупів під завалами сприяють поширенню інфекцій. Епідемія холери в Маріуполі змусила окупантів закрити місто на в’їзд та виїзд. Читай, чи збираються росіяни рятувати людей.
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