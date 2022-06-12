Україна

Голод, спрага, епідемія і “День Росії на кістках” — Андрющенко про життя у Маріуполі сьогодні

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Червня 2022, 20:30

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