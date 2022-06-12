Голод, спрага, епідемія і “День Росії на кістках” — Андрющенко про життя у Маріуполі сьогодні

Радник міського голови міста Маріуполь Петро Андрющенко розповів про ситуацію у тимчасово окупованому місті.

Попри загрозу епідемії холери, голоду та відсутності питної води — окупанти святкують “День Росії” у центрі.

Проте місцеві, як і раніше, не відгукуються на це “свято”, тому що всі бачуть навколо, що таке Росія.

Про епідеміологічну ситуацію в місті

У Маріуполі залишилось відділення невідкладної допомоги, де лікували спочатку поранених українських військових. Після того, як зайшли загарбники в місто, то вони там облаштували вже свій шпиталь.

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Те місце, куди загарбники звозили тіла своїх загиблих, вони вичистили та почали облаштовувати інфекційне відділення. Однак епідситуація, на жаль, ніяк не покращилась.

Підтвердити випадки захворювання холерою у Маріуполі практично неможливо. Медична система практично в колапсі, лікарів у місті немає, є лише один імунолог — і той з Росії.

Від чого і як помирають люди зараз насправді, невідомо, а сам процес поховання займає близько десяти днів.

Тому ніхто не може знати, чи є якісь випадки інфекційного захворювання, чи ні. Окупантам немає діла до хворих, вони зайняті тим, що розкрадають все, що залишилось у місті.

Про опір маріупольців

Якщо подивитись на сьогоднішнє так зване святкування “Дня Росії”, яке в окупантів не вдалось, і є ознакою опору. Мешканці міста не пішли на цей захід та не прагнуть співпрацювати із загарбниками. Росіяни дуже тяжко знаходять для себе необхідних робітників. Те, що ми знаємо про все, що відбувається в місті — це теж опір.

У Маріуполі є той опір, на який здатні напівголодні люди, які мають постійну спрагу та живуть практично на вулиці без будь-яких нормальних умов після трьох місяців шаленого бомбардування.

Для активного спротиву в місті Маріуполь ще не час, але він обов’язково настане.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що каже інфекціоніст Федір Лапій про ймовірність спалаху епідемії холери та правила гігієни.