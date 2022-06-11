Спалах холери в Маріуполі — окупанти закрили місто. Дивись, як росіяни збираються долати епідемію

ВООЗ готується до спалаху холери в Маріуполі! Хоча поки про офіційно підтверджені випадки хвороби у місті окупаційна влада не каже. Та міський голова Вадим Бойченко припускає, що недужі вже, можливо, є.

Гори сміття у дворах, тисячі могил на вулицях і величезна кількість трупів під завалами сприяють поширенню інфекцій. Та основна причина можливого спалаху холери — відсутність чистої води. Адже російські війська розбомбили міську систему водопостачання, очищення та каналізацію.

З травня окупанти намагаються дати воду до будинків, але через потрощені після боїв труби вона лише затоплює вулиці, розмиває могили та стихійні смітники у дворах. Звісно, спека на вулиці також пришвидшує поширення бактерій.

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Люди фактично набирають воду з калюж, з технічних люків. Так, вони її кип’ятять, але чи достатньо цього, щоб убити всі бактерії? — говорить екоактивіст та депутат Маріупольської міськради Максим Бородін.

Холера — гостра інфекція, яка поширюється саме через заражену воду та продукти. У разі виявлення хвороби пацієнта потрібно одразу ізолювати та надати меддопомогу.

Але в місті залишилась лише одна вціліла лікарня, а медики або виїхали, або загинули. Росіяни час від часу привозять своїх лікарів, але на всіх маріупольців їх не вистачає.

Дизентерія, холера та інші небезпечні інфекційні хвороби можуть стати причиною загибелі приблизно десяти тисяч маріупольців до кінця року. Про це сьогодні кажуть наші лікарі та це підтверджує Британська розвідка.

Тому потрібно об’єднатись міжнародним місіям Червоного Хреста та ООН для створення стійких зелених коридорів для початку масової евакуації людей з міста поки ще не пізно, — зазначає мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Останні дні Маріуполь закритий на в’їзд та виїзд. Окупанти заборонили людям купатися в морі. А в російських інфекційних лікарнях почали готувати місця для потенційних хворих, щоправда, лише для своїх військових.

Радник міського голови Петро Андрющенко постійно ділиться у своєму Telegram-каналі тим, яка ситуація в Маріуполі. На жаль, вона не втішна. Читай, що російські загарбники зробили з квітучим містом за понад 100 днів війни.

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