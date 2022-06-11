Україна

Спалах холери в Маріуполі — окупанти закрили місто. Дивись, як росіяни збираються долати епідемію

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 11 Червня 2022, 12:00

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