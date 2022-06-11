Вспышка холеры в Мариуполе — оккупанты закрыли город. Смотри, как россияне собираются преодолевать эпидемию

ВОЗ готовится к вспышке холеры в Мариуполе! Хотя пока об официально подтвержденных случаях болезни в городе оккупационные власти не говорят. Но городской голова Вадим Бойченко предполагает, что больные уже, возможно, есть.

Горы мусора во дворах, тысячи могил на улицах и множество трупов под завалами способствуют распространению инфекций. Но основная причина возможной вспышки холеры — отсутствие чистой воды. Ведь российские войска разбомбили городскую систему водоснабжения, очистки и канализации.

С мая оккупанты пытаются дать воду в дома, но через разбитые после боев трубы вода затапливает улицы, размывает могилы и стихийные свалки во дворах. Конечно, жара на улице также ускоряет распространение бактерий.

Сейчас также смотрят

Люди фактически набирают воду из луж, из технических люков. Да, они ее кипятят, но достаточно ли этого, чтобы убить все бактерии? — говорит экоактивист и депутат Мариупольского горсовета Максим Бородин.

Холера — острая инфекция, которая распространяется именно через зараженную воду и продукты. При выявлении болезни пациента нужно сразу изолировать и оказать медпомощь.

Но в городе осталась только одна уцелевшая больница, а медики либо уехали, либо погибли. Россияне время от времени привозят своих врачей, но на всех мариупольцев их не хватает.

Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные болезни могут стать причиной смерти примерно десяти тысяч мариупольцев до конца года. Об этом говорят наши врачи и это подтверждает Британская разведка.

Поэтому нужно объединиться международным миссиям Красного Креста и ООН для создания устойчивых зеленых коридоров для начала массовой эвакуации людей из города пока еще не поздно, — отмечает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

В последние дни Мариуполь закрыт на въезд и выезд. Оккупанты запретили людям купаться в море. А в российских инфекционных больницах начали готовить места для потенциальных больных, правда, только для своих военных.

Советник мэра Петр Андрющенко постоянно делится в своем Telegram-канале тем, какая ситуация в Мариуполе. К сожалению, она не утешительная. Читай, что русские захватчики сделали с цветущим городом за более 100 дней войны.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!