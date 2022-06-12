Голод, жажда, эпидемия и “День России на костях” — Андрющенко о жизни в Мариуполе сегодня

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о ситуации во временно оккупированном городе.

Несмотря на угрозу эпидемии холеры, голода и отсутствия питьевой воды, оккупанты празднуют “День России” в центре.

Однако местные по-прежнему не откликаются на этот праздник, потому что все видят вокруг, что такое Россия.

Об эпидемиологической ситуации в городе

В Мариуполе осталось отделение неотложной помощи, где лечили сначала раненых украинских военных. После того как зашли захватчики в город, они там обустроили уже свой госпиталь.

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То место, куда захватчики свозили тела погибших, они вычистили и начали обустраивать инфекционное отделение. Однако эпидситуация, к сожалению, никак не улучшилась.

Подтвердить случаи заболевания в Мариуполе практически невозможно. Медицинская система в коллапсе, врачей в городе нет, есть только один иммунолог — и тот из России.

От чего и как умирают люди сейчас неизвестно, а сам процесс захоронения занимает около десяти дней.

Поэтому никто не может знать, есть ли случаи инфекционного заболевания, или нет. Оккупантам нет дела до больных, они заняты тем, что разворовывают все, что осталось в городе.

О сопротивлении мариупольцев

Если посмотреть на сегодняшнее, так называемое, празднование Дня России, которое у оккупантов не удалось, то можно принять его как признак сопротивления. Жители города не пошли на это мероприятие и не стремятся сотрудничать с захватчиками. Россияне очень тяжело находят для себя необходимых рабочих. То, что мы знаем обо всем, что происходит в городе, – это тоже сопротивление.

В Мариуполе есть то сопротивление, на которое способны полуголодные люди, у них постоянная жажда и они живут практически на улице без каких-либо нормальных условий после трех месяцев безумной бомбардировки.

Для активного сопротивления в Мариуполе еще не время, но оно обязательно наступит.

Напомним, ранее мы рассказывали, что говорит инфекционист Федор Лапий о вероятности вспышки эпидемии холеры и правилах гигиены.