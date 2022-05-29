Следует соблюдать основные правила гигиены. Что говорит инфекционист о вероятной вспышке холеры

На оккупированных территориях и в зонах, где ведутся активные боевые действия, может произойти эпидемия холеры, об этом заявили в Министерстве здравоохранения. Инфекционист Федор Лапий рассказал о вероятности вспышки эпидемии холеры и правилах гигиены.

По его мнению, эти прогнозы вполне реальны, ведь возбудитель болезни устойчив. Он может быть как в организме человека, так и рыб или креветок, находиться в воде.

Можно даже заразиться, просто купаясь в водоемах или потребляя обеззараженную воду.

В некоторых городах Украины, где нарушена инфраструктура, есть несанкционированные захоронения, канализационные сооружения разрушены, поэтому предпосылки для вспышки кишечных инфекций существуют.

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Также эксперт сказал, что болезнь не всегда может проявляться у людей симптомами, они могут быть просто носителями.

В обращении Минздрава также упоминалось о чуме. Но Федор Лапий говорит, что в Украине давно не было зафиксировано случаев этой болезни. Сейчас могут быть опасны какие-то давние захоронения, но прогнозов по распространению этой инфекции нет.

Как бороться с инфекциями

Прежде всего будут вакцинировать врачей, которые будут работать в эпицентрах распространения холеры. Однако следует не только оберегаться холеры, но и других инфекционных кишечных заболеваний. Поэтому нужно всегда мыть руки и пить кипяченую или очищенную воду. Воду кипятить нужно как минимум одну минуту.

Продукты нужно всегда мыть, но обеззараженной или кипяченой водой, — говорит Лапий.

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