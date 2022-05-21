Обезьянья оспа проснулась: что это и стоит ли тебе переживать по этому поводу? Объясняет инфекционист

Не успел мир оправиться от пандемии Covid-19, как Всемирная организация здравоохранения созывает срочное заседание относительно другого вируса — обезьянья оспа (Monkeypox).
Главный инфекционист Украины, профессор и заслуженный врач Ольга Голубовская рассказала в своем Facebook, что это за заболевание и стоит ли его бояться обезьянью оспу.
Обезьянья оспа — это оспообразное заболевание, которое вызывают поксвирусы. По клиническим признакам оно очень похоже на натуральную оспу.
Клиническое течение заболевания может протекать как в легкой форме с небольшими высыпаниями, так и в тяжелой — с массивными сыпями, мультиорганными поражениями, дыхательной недостаточностью, кератитами, язвами роговицы, слепотой, энцефалитом и летальностью до 10%.
Характерно увеличение различных групп лимфоузлов, причем иногда это происходит до начала клинических проявлений, сыпь часто нагноивается и оставляет рубцы, хотя и не такие грубые, как при натуральной оспе, — объясняет врач.
Характерно увеличение различных групп лимфоузлов, причем иногда это происходит до начала клинических проявлений, сыпь часто нагноивается и оставляет рубцы, хотя и не такие грубые, как при натуральной оспе, — объясняет врач.
Человек может болеть оспой обезьян от двух до четырех недель. В прошлом инфицировались преимущественно дети до 16 лет. Основные летальные случаи также фиксировались в этой категории населения.
Фото: Olga Golubovskaya / Facebook
Болезнь передается следующими путями:
Инфекционисты доказали семейную передачу заболевания. Источником инфекции могут быть не только обезьяны, но и некоторые виды других животных, в частности, грызуны.
Одним из главных вопросов на экстренном совещании ВОЗ будет возможность использования вакцины против оспы производства Bavarian Nordic JYNNEOS.
Она содержит живой ослабленный вирус коровьей оспы, который не может размножаться в организме человека, но вызывает сильный иммунный ответ. Это единственная одобренная FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) вакцина против натуральной и обезьяньей оспы.
Если человек получает прививку в течение четырех дней после возможного заражения, то это может снизить риск тяжелого течения болезни на 85%.
Фото: Unsplash
Еще в 19-м веке исследователи описывали заболевание у обезьян, что протекало с обильной пустулезной (гнойничковой) сыпью и заметной летальностью, — пишет Голубовская.
Еще в 19-м веке исследователи описывали заболевание у обезьян, что протекало с обильной пустулезной (гнойничковой) сыпью и заметной летальностью, — пишет Голубовская.
Первое заражение человека обезьяньей оспой было зафиксировано в 1970 году у девятилетнего мальчика в Заире (ныне Конго). По форме болезнь походила на натуральную оспу. Первые случаи протекали легко, а люди в большинстве своем инфицировались от импортированных экзотических животных, особенно домашних луговых собачек.
Но вот в прошлом году в США зарегистрировали два случая обезьяньей оспы у нигерийских туристов. А уже в мае 2022 года Великобритания сообщила о 20 случаях обезьяньей оспы, первый из которых был обнаружен у больного из Нигерии.
Главный инфекционист рассказывает, что ликвидация натуральной оспы и отмена вакцинации способствует внедрению других поксвирусов от животных в человеческую популяцию.
Согласно экспертным оценкам, в настоящее время менее одного из трех человек имеют иммунитет к натуральной оспе. Это означает, что штаммы вируса через организм непривитого человека могут придавать ему новые более агрессивные свойства.
Но у человечества нет средств противовирусной терапии. Хотя FDA недавно утвердило препарат для лечения натуральной оспы — TPOXХ, неизвестно, будет ли он эффективен в лечении обезьяньей оспы.
Но у человечества нет средств противовирусной терапии. Хотя FDA недавно утвердило препарат для лечения натуральной оспы — TPOXХ, неизвестно, будет ли он эффективен в лечении обезьяньей оспы.
В настоящее время вирус быстро распространяется по сравнению с прошлым. Голубовская утверждает, что ранее вспышки Monkeypox хорошо подвергались контролю. Однако все же готовиться нужно.
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