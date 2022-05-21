Обезьянья оспа проснулась: что это и стоит ли тебе переживать по этому поводу? Объясняет инфекционист

Не успел мир оправиться от пандемии Covid-19, как Всемирная организация здравоохранения созывает срочное заседание относительно другого вируса — обезьянья оспа (Monkeypox).

Главный инфекционист Украины, профессор и заслуженный врач Ольга Голубовская рассказала в своем Facebook, что это за заболевание и стоит ли его бояться обезьянью оспу.

Обезьянья оспа — это оспообразное заболевание, которое вызывают поксвирусы. По клиническим признакам оно очень похоже на натуральную оспу.

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Симптомы обезьяньей оспы

Клиническое течение заболевания может протекать как в легкой форме с небольшими высыпаниями, так и в тяжелой — с массивными сыпями, мультиорганными поражениями, дыхательной недостаточностью, кератитами, язвами роговицы, слепотой, энцефалитом и летальностью до 10%.

Характерно увеличение различных групп лимфоузлов, причем иногда это происходит до начала клинических проявлений, сыпь часто нагноивается и оставляет рубцы, хотя и не такие грубые, как при натуральной оспе, — объясняет врач.

Человек может болеть оспой обезьян от двух до четырех недель. В прошлом инфицировались преимущественно дети до 16 лет. Основные летальные случаи также фиксировались в этой категории населения.

Как передается обезьянья оспа

Болезнь передается следующими путями:

воздушно-капельным;

контактным;

вертикальным (от матери к ребенку).

Инфекционисты доказали семейную передачу заболевания. Источником инфекции могут быть не только обезьяны, но и некоторые виды других животных, в частности, грызуны.

Как защититься от обезьяньей оспы

Одним из главных вопросов на экстренном совещании ВОЗ будет возможность использования вакцины против оспы производства Bavarian Nordic JYNNEOS.

Она содержит живой ослабленный вирус коровьей оспы, который не может размножаться в организме человека, но вызывает сильный иммунный ответ. Это единственная одобренная FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) вакцина против натуральной и обезьяньей оспы.

Если человек получает прививку в течение четырех дней после возможного заражения, то это может снизить риск тяжелого течения болезни на 85%.

История обезьяньей оспы

Еще в 19-м веке исследователи описывали заболевание у обезьян, что протекало с обильной пустулезной (гнойничковой) сыпью и заметной летальностью, — пишет Голубовская.

Первое заражение человека обезьяньей оспой было зафиксировано в 1970 году у девятилетнего мальчика в Заире (ныне Конго). По форме болезнь походила на натуральную оспу. Первые случаи протекали легко, а люди в большинстве своем инфицировались от импортированных экзотических животных, особенно домашних луговых собачек.

Но вот в прошлом году в США зарегистрировали два случая обезьяньей оспы у нигерийских туристов. А уже в мае 2022 года Великобритания сообщила о 20 случаях обезьяньей оспы, первый из которых был обнаружен у больного из Нигерии.

Следует ли бояться обезьяньей оспы

Главный инфекционист рассказывает, что ликвидация натуральной оспы и отмена вакцинации способствует внедрению других поксвирусов от животных в человеческую популяцию.

Согласно экспертным оценкам, в настоящее время менее одного из трех человек имеют иммунитет к натуральной оспе. Это означает, что штаммы вируса через организм непривитого человека могут придавать ему новые более агрессивные свойства.

Но у человечества нет средств противовирусной терапии. Хотя FDA недавно утвердило препарат для лечения натуральной оспы — TPOXХ, неизвестно, будет ли он эффективен в лечении обезьяньей оспы.

В настоящее время вирус быстро распространяется по сравнению с прошлым. Голубовская утверждает, что ранее вспышки Monkeypox хорошо подвергались контролю. Однако все же готовиться нужно.

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