Здоровье и красота

Станет ли обезьянья оспа новой пандемией? Отвечает инфекционист

Елена Яковлева, редактор сайта 03 октября 2022, 07:00
Мавпяча віспа: поширення, групи ризику, профілактика
Фото: Unsplash

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