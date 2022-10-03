Станет ли обезьянья оспа новой пандемией? Отвечает инфекционист

Несмотря на то, что в Украине официально зарегистрировано всего четыре случая обезьяньей оспы, в мире это заболевание набирает обороты.

По данным платформы Global Health, уже известно о более чем 65 тысячах инфицированных в разных странах. Поэтому некоторые беспокоятся о том, не станет ли обезьянья оспа новой глобальной пандемией.

Инфекционист Алексей Швед объяснил изданию The Village Украина, почему не стоит срвнивать этот вирус с Covid-19, кто в группе риска и как уберечься от инфицирования.

Обезьянья оспа — новый ковид?

Впервые обезьянья оспа была обнаружена у лабораторных обезьян в 1958 году. Отсюда и произошло название этого заболевания.

Однако уже в 1970-е годы вирус начал распространяться среди населения центрально- и западноафриканских стран.

И если в 2022 году первый случай заболевания обнаружили у пациента, который накануне ездил в Нигерию, то позже стали инфицироваться люди, которые не выезжали за границу и не контактировали с путешественниками.

Также случилось и в Украине. Впрочем, инфекционист считает, что вероятнее всего, пациенты все-таки имели контакт с больными. Просто они в то время еще не наблюдали симптомов.

Ведь сыпь появляется только на третий-пятый день от момента заражения. Инкубационный период болезни чаще всего длится 6-13 дней, но может быть и до 21 дней.

Алексей Швед прогнозирует, что количество случаев обезьяньей оспы будет увеличиваться, причем в геометрической прогрессии. Однако эта болезнь не станет новым ковидом. На это есть несколько причин:

невысокая смертность (сейчас уровень летальности составляет лишь 0,04%: из 57 тысяч зараженных умерли 22);

отсутствие потребности в госпитализации (достаточно самоизоляции и симптоматического лечения);

ограниченные пути передачи (прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной слизистой больного, употребление инфицированного мяса, не прошедшего надлежащую термическую обработку);

заражение преимущественно людей из групп риска.

Главный санврач Игорь Кузин уверяет, что в Украине есть возможность обеспечить 5 000 ПЦР-исследований, чтобы диагностировать вирус и держать его под контролем. Тесты развезены во все регионы.

Кто в группе риска

Несмотря на то, что пока ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию против обезьяньей оспы, некоторые страны начали прививать людей из групп риска:

беременных;

людей с иммунодефицитом;

детей с ослабленным иммунитетом;

людей, контактирующих с животными, в частности с обезьянами;

представителей ЛГБТ-сообщества;

тех, кто оказывает коммерческие сексуальные услуги.

Наивысшую смертность пока фиксируют среди маленьких детей. Поэтому родителям нужно внимательно следить за здоровьем своих малышей.

Алексей Швед считает, что Украине следует проводить иммунопрофилактику для групп риска, как это делают за границей.

То есть, если человек из группы риска обращается к врачу, необходимо предлагать ему сдать тесты и на другие инфекции (ВИЧ, сифилис, гонорею, вирус гепатита В и С, хламидиоз и т.д.), а также вакцинироваться против обезьяньей оспы.

Профилактика обезьяньей оспы

ВОЗ и Центр общественного здоровья дают рекомендации, как уберечься от обезьяньей оспы:

избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы, похожие на обезьянью оспу;

не трогать предметы, которыми пользовался больной (постельное белье, полотенца, одежда и т.п.);

регулярно мыть руки с мылом, особенно перед едой, после посещения ванной комнаты и перед тем, как касаться своего лица;

дезинфицировать и мыть поверхности, к которым могли прикасаться инфицированные люди;

избегать посещения саун и секс-клубов;

хорошо термически обрабатывать мясо.

Симптомы обезьяньей оспы, в частности сыпи и зуд на теле, могут походить на признаки других недугов. Читай, как отличить обезьянью оспу от других болезней.

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