Чи стане мавпяча віспа новою пандемією? Відповідає інфекціоніст

Попри те, що наразі в Україні офіційно зареєстровано всього чотири випадки мавпячої віспи, у світі це захворювання набирає обертів.

За даними платформи Global Health, загалом уже відомо про понад 65 тисяч інфікованих у різних країнах. Тому дехто переймається тим, чи не стане мавпяча віспа новою глобальною пандемією.

Інфекціоніст Олексій Швед пояснив виданню The Village Україна, чому не варто порівнювати цей вірус з Covid-19, хто в групі ризику та як вберегтись від інфікування.

Мавпяча віспа — новий ковід?

Уперше мавпячу віспу виявили у лабораторних мавп у 1958 році. Звідси й пішла назва цього захворювання.

Утім, уже в 1970-ті роки вірус почав поширюватись серед населення центрально- та західноафриканських країн.

І якщо у 2022 році перший випадок захворювання виявили у пацієнта, який напередодні їздив до Нігерії, то згодом стали інфікуватись люди, які не виїжджали за кордон та не контактували з подорожніми.

Так само сталось і в Україні. Утім інфекціоніст вважає, що, найімовірніше, пацієнти все-таки мали контакт з хворими. Просто вони на той час ще не спостерігали симптомів.

Адже висипи з’являються тільки на третій-п’ятий день від моменту зараження. Загалом інкубаційний період хвороби найчастіше триває 6-13 днів, але може бути й до 21 днів.

Олексій Швед прогнозує, що кількість випадків мавпячої віспи збільшуватиметься, причому в геометричній прогресії. Проте ця хвороба не стане новим ковідом. На це є кілька причин:

невисока смертність (наразі рівень летальності становить лише 0,04%: з 57 тисяч заражених померли 22);

відсутність потреби у госпіталізації (достатньо самоізоляції та симптоматичного лікування);

обмежені шляхи передачі (прямий контакт з кров’ю, біологічними рідинами, ураженою слизовою хворого, вживання інфікованого м’яса, яке не пройшло належну термічну обробку);

зараження переважно людей з груп ризику.

Головний санлікар Ігор Кузін запевняє, що в Україні наразі є можливість забезпечити 5 000 ПЛР-досліджень, щоб діагностувати вірус та тримати його під контролем. Тести розвезені в усі регіони.

Хто в групі ризику

Попри те, що поки що ВООЗ не рекомендує масову вакцинацію проти мавпячої віспи, деякі країни почали щепити людей з груп ризику:

вагітних;

людей з імунодефіцитом;

дітей з ослабленим імунітетом;

людей, які контактують з тваринами, зокрема мавпами;

представників ЛГБТ-спільноти;

тих, хто надає комерційні сексуальні послуги.

Найвищу смертність поки що фіксують серед маленьких дітей. Тому батькам потрібно уважно слідкувати за здоров’ям своїх малюків.

Олексій Швед вважає, що Україні варто проводити імунопрофілактику для груп ризику, як це роблять за кордоном.

Тобто, якщо людина з групи ризику звертається до лікаря, то необхідно пропонувати їй здати тести й на інші інфекції (ВІЛ, сифіліс, гонорею, вірус гепатиту В і С, хламідіоз тощо), а також вакцинуватись проти мавпячої віспи.

Профілактика мавпячої віспи

ВООЗ та Центр громадського здоров’я дають рекомендації, як вберегтись від мавпячої віспи:

уникати тісного контакту з людьми, які мають симптоми, схожі на мавпячу віспу;

не чіпати предмети, якими користувався хворий (постільна білизна, рушники, одяг тощо);

регулярно мити руки з милом, особливо перед їжею, після відвідування ванної кімнати та перед тим, як торкатись свого обличчя;

дезінфікувати та мити поверхні, до яких могли торкатись інфіковані люди;

уникати відвідування саун та секс-клубів;

гарно термічно обробляти м’ясо.

Симптоми мавпячої віспи, зокрема висипи та свербіж на тілі, можуть бути схожими на ознаки інших недугів. Читай, як відрізнити мавпячу віспу від інших хвороб.

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