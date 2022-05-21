Мавпяча віспа прокинулась: що це та чи варто тобі переживати з цього приводу? Пояснює інфекціоністка

Не встиг світ оговтатись від пандемії Covid-19, як Всесвітня організація охорони здоров’я скликає термінове засідання щодо іншого вірусу — мавпяча віспа (Monkeypox).

Головна інфекціоністка України, професорка та заслужена лікарка Ольга Голубовська розповіла у своєму Facebook, що це за захворювання та чи варто боятись мавпячої віспи.

Мавпяча віспа — це віспоподібне захворювання, яке викликають поксвіруси. За клінічними ознаками воно дуже схоже на натуральну віспу.

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Симптоми мавпячої віспи

Клінічний перебіг захворювання може протікати як у легкій формі з невеликими висипаннями, так і в тяжкій — з масивними висипами, мультиорганними ураженнями, дихальною недостатністю, кератитами, виразками рогівки, сліпотою, енцефалітом та летальністю до 10%.

Характерним є збільшення різних груп лімфовузлів, причому іноді це відбувається до початку клінічних проявів, висипання часто нагноюється і залишає рубці, хоча і не такі грубі, як при натуральній віспі, — пояснює лікарка.

Людина може хворіти на мавпячу віспу від двох до чотирьох тижнів. У минулому інфікувались переважно діти віком до 16 років. Основні летальні випадки також фіксувались у цій категорії населення.

Як передається мавпяча віспа

Хвороба передається такими шляхами:

повітряно-краплинним;

контактним;

вертикальним (від матері до дитини).

Інфекціоністи довели сімейну передачу захворювання. Джерелом інфекції можуть бути не тільки мавпи, але й деякі види інших тварин, зокрема гризуни.

Як захиститись від мавпячої віспи

Одним з головних питань на екстреній нараді ВООЗ буде можливість використання вакцини проти віспи виробництва Bavarian Nordic JYNNEOS.

Вона містить живий ослаблений вірус коров’ячої віспи, який не може розмножуватись в організмі людини, але викликає сильну імунну відповідь. Це єдина схвалена FDA (Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США) вакцина проти натуральної та мавпячої віспи.

Якщо людина отримує щеплення протягом чотирьох днів після можливого зараження, це може знизити ризик важкого перебігу хвороби на 85%.

Історія мавпячої віспи

Ще в 19-му столітті дослідники описували захворювання у мавп, що протікало з рясним пустульозним (гнійничковим) висипом і помітною летальністю, — пише Голубовська.

Перше зараження людини мавпячою віспою було зафіксовано в 1970 році у дев’ятирічного хлопчика в Заїрі (нині Конго). за формою хвороба була схожа до натуральної віспи. Перші випадки протікали легко, а люди здебільшого інфікувались від імпортованих екзотичних тварин, особливо домашніх лучних собачок.

Та ось минулого року у США зареєстрували два випадки мавпячої віспи в нігерійських туристів. А вже в травні 2022 року Велика Британія повідомила про 20 випадків мавпячої віспи, перший з яких був виявлений у хворого з Нігерії.

Чи варто боятись мавпячої віспи

Головна інфекціоністка розповідає, що ліквідація натуральної віспи та скасування вакцинації проти неї сприяє впровадженню інших поксвірусів від тварин у людську популяцію.

Згідно з експертними оцінками, наразі менше одного з трьох осіб мають імунітет до натуральної віспи. Це означає, що штами вірусу через організм нещепленої людини можуть надавати йому нові агресивніші властивості.

Але людство не має засобів противірусної терапії. Хоча FDA нещодавно затвердило препарат для лікування натуральної віспи — TPOXХ, невідомо, чи буде він ефективним у лікуванні мавпячої віспи.

Наразі вірус швидко поширюється у порівнянні з минулим. Голубовська переконує, що раніше спалахи Monkeypox добре піддавалися контролю. Проте все ж готуватись треба.

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