Здоров'я та краса

У тебе висип та свербіж — чи справді це мавпяча віспа? Як розпізнати недугу та які причини цих симптомів

Вікторія Мельник, практикантка сайту 28 Травня 2022, 17:30
Мавпяча віспа симптоми
Фото: Depositphotos

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