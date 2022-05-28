У тебе висип та свербіж — чи справді це мавпяча віспа? Як розпізнати недугу та які причини цих симптомів

Висип та плями на шкірі можуть виникати через безліч причин. Мавпяча віспа — одна з них, але зустрічається цей стан вкрай рідко. Як розпізнати недугу, які симптоми мавпячої віспи та симптомами яких хвороб можуть бути висипи та свербіж — розповідаємо далі.

Мавпяча віспа — що це та чим супроводжується хвороба?

Мавпяча віспа — різновид вірусів віспи, хоча й менш заразний, а хвороба протікає у легшій формі, ніж звичайна віспа.

Віспа мавп зазвичай спочатку вражає обличчя і в деяких випадках порожнину рота, потім руки, ноги, долоні, стопи й в останню чергу тіло. У деяких недавніх випадках висипання фіксували в області геніталій. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Для того, аби заразитися мавпячою віспою, потрібен тісний та довгий контакт з інфікованою людиною. Нині таке захворювання зафіксовано у дуже невеликої кількості людей, і шанси зустріти одного з них — мінімальні.

Які симптоми є першими ластівками мавпячої віспи?

Перше, що можна помітити — це симптоми звичайного грипу: лихоманка, втома, слабкість. Внаслідок активізації імунної системи у хворого набрякають лімфовузли.

Після зниження температури може з’явитися висип, який часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, найчастіше на долоні та стопи.

Висипка проходить кілька стадій. Спочатку на шкірі з’являються плями червоного кольору, але шкіра залишається гладкою. Потім висипання стає об’ємним, плями перетворюються на пухирі (папули), а потім на струпи.

Інфекція зазвичай зникає сама і триває від 14 до 21 дня

Саме через такий характер висипань мавпячу віспу можна сплутати із вітряною віспою.

Проте, як зазначалося вище — захворіти на мавпячу віспу в Україні є малоймовірно.

Які хвороби можуть мати схожі симптоми?

Свербіж та висип — симптоми багатьох захворювань. Більшість з них добре нам відомі та не такі екзотичні. Це і знайома з дитинства вітряна віспа, і різновиди герпесу, і навіть укуси комах.

Короста

Коросту викликають кліщі, які відкладають яйця на шкірі, викликаючи сильне свербіння й почервоніння.

Свербіж і висипи можуть з’являтися у будь-якій області тіла, але найбільш часто вони зустрічаються між пальцями. Також видно невеликі тунелі у шкірі, через які рухаються кліщі.

Короста легко піддається лікуванню, але дуже заразна. Укуси клопів або комах Найчастіше клопи живуть у постільній білизні, матрацах та ліжках. Їхня улюблена їжа — кров людей та домашніх тварин. Головна ознака укусу клопа — червонуваті мітки, що утворюють єдиний ланцюжок. Зазвичай після укусу людина виявляє від трьох і більше плям. Кропив’янка або алергічна реакція Не варто забувати про звичайні алергічні реакції нашого організму на небезпеку для нього. Кропив’янка — ця свербляча червона висипка є шкірною реакцією на щось, що організм вважає загрозою і на що реагує. Іноді тригер так і не виявляють, але поширеними причинами є вживання певних продуктів або контакт з певними рослинами, хімічними речовинами або ліками.

Вітряна віспа (вітрянка)

Свербляча висипка на тулубі й обличчі з’являється у вигляді рожевих плям і маленьких заповнених рідиною пухирів, які потім висихають й за 4-5 днів відпадають.

Захворіти на вітряну віспу можна не один раз у житті — дорослі можуть підчепити її повторно, навіть якщо перехворіли у дитинстві.