Україна

Мавпяча віспа поширюється світом: чи загрожує нова пандемія та яка ситуація в Україні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Травня 2022, 07:00

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Чи є мавпяча віспа в Україні

Мавпяча віспа поширюється світом: чи загрожує нова пандемія та яка ситуація в Україні
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Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 27 травня
0:02:38
Перехоплені розмови
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