Мавпяча віспа поширюється світом: чи загрожує нова пандемія та яка ситуація в Україні

Мавпяча віспа уже зафіксована у 21 країні, ВООЗ через цю хворобу скликала термінову зустріч експертів, чи загрожує воно Україні, розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він повідомив, що на сьогодні на території України не зафіксовано випадків мавпячої віспи, проте у світі вже зареєстровані 348, переважно у країнах Європи, США, Канаді та Австралії.

Серед них 82 випадки — підтверджені й 266 — підозри. Найбільша кількість в Португалії, Іспанії та Великій Британії.

— Під час зустрічі ВООЗ були розроблені два документи, як діяти при підозрі мавпячої віспи. Керівництво з епідеміологічного нагляду та Керівництво з лабораторної діагностики. Ці документи вже адаптовані до українських реалій.

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Кузін сказав, що мавпяча віспа не так швидко передається від людини до людини, тож ризик пандемії може бути мінімальний. Хвороба передається при тривалому контакті з інфікованою людиною.

Раніше ми детально розповідали про вірус мавпячої віспи, що це таке, чи є ліки та як поширюється.