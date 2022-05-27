Обезьянья оспа распространяется по миру: угрожает ли новая пандемия и какая ситуация в Украине

Обезьянья оспа уже зафиксирована в 21 стране, ВОЗ из-за этой болезни созвала срочную встречу экспертов, грозит ли оно Украине, рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он сообщил, что на сегодняшний день на территории Украины не зафиксированы случаи обезьяньей оспы, однако в мире уже зарегистрированы 348, преимущественно в странах Европы, США, Канаде и Австралии.

Среди них 82 случая — подтверждены и 266 — подозрение. Наибольшее количество в Португалии, Испании и Великобритании.

— Во время встречи ВОЗ было разработано два документа, как поступать при подозрении обезьяньей оспы. Руководство по эпидемиологическому надзору и Руководство по лабораторной диагностике. Эти документы уже адаптированы к украинским реалиям.

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Кузин сказал, что обезьянья оспа не так быстро передается от человека к человеку, так что риск пандемии может быть минимален. Болезнь передается при продолжительном контакте с инфицированным человеком.

Ранее мы подробно рассказывали о вирусе обезьяньей оспы, что это такое, есть ли лекарство и как распространяется.