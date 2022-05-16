З війною завжди приходять хвороби. Чи можливий спалах інфекційних захворювань в Україні

В Маріуполі залишаються не тільки бійці, а я цивільне населення. Проте за жахливих умов в окупації місто може зазнати інфекційної катастрофи. Це може статися за трьох головних причин — відсутність води, порушена робота каналізації та тіла, які опинилися під завалами.

Радник міського голови Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що в місті зросла кількість хвороб та смертність через антисанітарію.

Чи можливий спалах інфекційних хвороб

Інфекціоніст Федір Лапій розповів про гуманітарну кризу в Маріуполі, а також згадав, що COVID-19 нікуди не зник.

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Він повідомив, що за таких умов можуть поширюватися кишкові інфекції. Якщо у людей немає змоги пити чисту воду — їм передається інфекція, що є в брудній рідині.

— Маріуполь і раніше був осередком холери, кілька років тому було виявлено там збудник. По-друге, контакт між людьми й відсутність вакцинації може спричинити спалах дифтерії, — каже експерт.

На питання, чи можна стримати розповсюдження інфекцій, експерт каже, що є дві складові відповіді.

— Перше — чи буде проведена вакцинація, або ж хворі будуть виявлені та ізольовані.

А люди, що живуть на неокупованих територіях, можуть пройти повторну вакцинацію проти дифтерії та правця.

Яка ситуація з COVID-19 в Україні

Інфекціоніст повідомив, що коронавірус нікуди не дівся з України, він набуває характеристики сезонної інфекції. Експерт розповів, що статистичні дані не оприлюднюються, бо цією інформацією може скористатися ворог.

Нині увага багатьох країн світу прикута до Маріуполя, адже під час виступу на Євробаченні Kalush голосно закликав врятувати наших бійців. Тож раніше ми розповідали про варіанти порятунку військових з Азовсталі.