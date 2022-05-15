Три варіанти порятунку наших воїнів з Азовсталі і як Kalush та Євробачення розізлили Путіна

Зараз увага всього світу прикута до Азовсталі. Учорашній виступ і перемога Kalush Orchestra на Євробаченні підлили оливи в це багаття, яке ще яскравіше підсвітило жахи, що кояться на маріупольському меткомбінаті.

Запити у гугл щодо Азовсталі зросли в рази. А головним питанням лишається: як врятувати наших бійців із заблокованого і затиснутого з усіх боків заводу.

Путін блискавично відреагував на перемогу українських артистів, які на 200-мільйонну аудиторію заявили, що світ має врятувати бійців з Азовсталі. В усіх областях України сьогодні вночі була повітряна тривога і було чутно вибухи. Летіли ворожі ракети й працювали наші ППО.

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Нині на усі можливих рівнях з залученням іноземних держав обговорюється питання виходу українських бійців з Азовсталі. За різними даними, у катакомбах металургійного комбінату перебуває близько 1000 бійців. Багато з них важко поранені. Тож, які є варіанти виходу?

Варіант перший: деблокада

Враховуючи успіхи ЗСУ на Харківщині, важку зброю, яка має надійти в рамках ленд-лізу вже наприкінці травня, можна припустити, що нашій армії вдасться прорвати блокаду Маріуполя і таким чином евакуювати бійців.

Але тут ситуація доволі спірна. У Міноборони заявляють, що деблокувати Маріуполь військовим шляхом нині неможливо. Бійці, які знаходяться на Азовсталі, а конкретно офіцер управління розвідки Азову Ілля Самойленко переконує, що це реально.

Але проти варіанту деблокади грає час, а на Азовсталі є важкопоранені, яких треба рятувати просто зараз.

Варіант другий: extraction

Це процедура, коли за попередньою домовленістю Україна, Росія та третя держава, яка не бере участі у конфлікті, евакуюють бійців. До берегів Маріуполя підходить корабель третьої сторони й забирає воїнів на свою територію, там вони залишаються до кінця війни. Країна має це гарантувати.

Тобто ми, як держава, рятуємо життя своїх людей, окупант має гарантію, що військові більше не братимуть участь у бойових діях.

Україна і Туреччина, яка запропонувала послуги посередника, згодні на такий варіант, росіяни не погоджуються. Вони пропонують, щоб бійці просто здалися й склали зброю, але у воїнів є наказ тримати оборону та й самі вони заявили, що зброю не складуть.

Варіант третій: обмін

Україна пропонує обміняти важкопоранених бійців на полонених росіян за стандартними процедурами. Це означає, що окупанти мають дати гуманітарний коридор для вивезення важкопоранених бійців, а ми віддамо росіянам їхніх полонених.

Зараз саме обмін є найбільш обговорюваним варіантом, принаймні його поки що не відкинула Росія і перемовини тривають. Мова йде про обмін 60 людей, важкопоранених бійців та медиків.

З одного боку, росіянам вигідно позбутися цієї кістки в горлі у вигляді Азовсталі й повністю захопити місто. Але з іншого, для них вихід наших бійців у пропагандистському плані буде ганьбою. Тому що за майже три місяці вони не змогли завоювати цей маленький клаптик землі й вибити звідти бійців, а змогли це зробити лише тоді, коли їм запропонували обмін.

Ситуація дуже складна, і тут важлива кожна хвилина. Українська влада намагається достукатися до Путіна через міжнародних посередників, і тут важливо дати Путіну ту пропозицію, від якої він не зможе відмовитися. Буде це батіг чи пряник, все одно.

Після перемоги України на Євробаченні та заклику врятувати бійців у Маріуполі, російські військові обстріляли Азовсталь з запалювальних чи фосфорних бомб.