Чи є шанс вивезти важкопоранених бійців з Азовсталі? Ірина Верещук про процес перемовин

Сьогодні у столичному Будинку офіцерів відбулась зустріч родичів захисників, які зараз перебувають на Азовсталі, з представниками влади.
Серед них була й віцепрем’єр-міністр — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. В ефірі телемарафону вона розповіла, як тривають перемовини щодо евакуації військових з Азовсталі.
Є шанс. Ми зараз над цим дуже ретельно працюємо… Ми звернулись до лідерів країн, особливо представників ООН, Червоного Хреста і, звичайно, Російської Федерації, — розповіла Верещук.
Є шанс. Ми зараз над цим дуже ретельно працюємо… Ми звернулись до лідерів країн, особливо представників ООН, Червоного Хреста і, звичайно, Російської Федерації, — розповіла Верещук.
За її словами, на зустрічі з родичами бійців йшлося про можливі варіанти евакуації важкопоранених азовців та медиків, а також екстракції наших військових.
Зараз розглядається можливість цього процесу за посередництва третіх країн — Туреччини чи Китаю. Проте українська сторона наполягає на тому, що має бути підписаний документ за участю міжнародних лідерів, аби гарантувати безпеку та ефективність евакуації та екстракції.
А якщо ти теж хочеш долучитися до процесу екстракції військових з Маріуполя, то читай, як заповнити петицію з порятунку бійців з Азовсталі.