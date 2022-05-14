Чи є шанс вивезти важкопоранених бійців з Азовсталі? Ірина Верещук про процес перемовин

Сьогодні у столичному Будинку офіцерів відбулась зустріч родичів захисників, які зараз перебувають на Азовсталі, з представниками влади.

Серед них була й віцепрем’єр-міністр — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. В ефірі телемарафону вона розповіла, як тривають перемовини щодо евакуації військових з Азовсталі.

Чи є шанс вивезти важкопоранених бійців

Є шанс. Ми зараз над цим дуже ретельно працюємо… Ми звернулись до лідерів країн, особливо представників ООН, Червоного Хреста і, звичайно, Російської Федерації, — розповіла Верещук.

За її словами, на зустрічі з родичами бійців йшлося про можливі варіанти евакуації важкопоранених азовців та медиків, а також екстракції наших військових.

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Зараз розглядається можливість цього процесу за посередництва третіх країн — Туреччини чи Китаю. Проте українська сторона наполягає на тому, що має бути підписаний документ за участю міжнародних лідерів, аби гарантувати безпеку та ефективність евакуації та екстракції.

А якщо ти теж хочеш долучитися до процесу екстракції військових з Маріуполя, то читай, як заповнити петицію з порятунку бійців з Азовсталі.