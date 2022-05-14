Есть ли шанс вывезти тяжелораненых бойцов из Азовстали? Ирина Верещук о процессе переговоров

Сегодня в столичном Доме офицеров состоялась встреча родственников защитников, находящихся сейчас на Азовстали, с представителями власти.

Среди них была и вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. В эфире телемарафона она рассказала, как идут переговоры по эвакуации военных из Азовстали.

Есть ли шанс вывезти тяжелораненых бойцов

Есть шанс. Мы сейчас над этим очень усердно работаем… Мы обратились к лидерам стран, особенно представителям ООН, Красному Кресту и, конечно, Российской Федерации, — рассказала Верещук.

По ее словам, на встрече с родственниками бойцов говорилось о возможных вариантах эвакуации тяжелораненых азовцев и медиков, а также экстракции наших военных.

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Сейчас рассматривается возможность этого процесса при посредничестве третьих стран — Турции или Китая. Однако украинская сторона настаивает на том, что должен быть подписан документ с участием международных лидеров, чтобы обеспечить безопасность и эффективность эвакуации и экстракции.

Если ты тоже хочешь присоединиться к процессу экстракции военных из Мариуполя, то читай, как заполнить петицию для спасения бойцов из Азовстали.