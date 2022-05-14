Попри все, тут знаходять час для посмішки: як АЗОВ продовжує захищати Маріуполь

Вони захищають європейські цінності в умовах де, здавалося б, не жили й перші люди на Землі. Попри голод, відсутність свіжого повітря, попри смерті, запах загноєних ран та брудну воду з батарей, бійці на Азовсталі борються на межі заради того, щоб дати життя усім українцям.

Там забирають життя молодих, сповнених мрій та планів чоловіків та жінок, але українські прикордонники та інші бійці Маріуполя не забувають посміхатися у камеру.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Важко, але тримаються.

Готують лише з трьох компонентів: борошно вода, сіль. Такий раціон справжніх героїв. Під час приготування бійці немов молитву примовляють: “Слава Україні!”

Українські прикордонники показали, в яких умовах вони на Азовсталі разом з іншими оборонцями Азов продовжують захищати Маріуполь. Це однохвилинне відео пронизане болем, патріотизмом та честю водночас.

Бійці на Азовсталі потребують порятунку, який їм може дати кожен з нас: петиція про порятунок військових уже назбирала 1 399 916 підписів. Проте, це не межа — як підписати петицію Save Mariupol: покрокова інструкція.