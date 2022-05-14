Попри все, тут знаходять час для посмішки: як АЗОВ продовжує захищати Маріуполь

Вони захищають європейські цінності в умовах де, здавалося б, не жили й перші люди на Землі. Попри голод, відсутність свіжого повітря, попри смерті, запах загноєних ран та брудну воду з батарей, бійці на Азовсталі борються на межі заради того, щоб дати життя усім українцям.
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Допис, поширений Орест (@kztsky)
Там забирають життя молодих, сповнених мрій та планів чоловіків та жінок, але українські прикордонники та інші бійці Маріуполя не забувають посміхатися у камеру.
Важко, але тримаються.
Важко, але тримаються.
Готують лише з трьох компонентів: борошно вода, сіль. Такий раціон справжніх героїв. Під час приготування бійці немов молитву примовляють: “Слава Україні!”
Українські прикордонники показали, в яких умовах вони на Азовсталі разом з іншими оборонцями Азов продовжують захищати Маріуполь. Це однохвилинне відео пронизане болем, патріотизмом та честю водночас.
Бійці на Азовсталі потребують порятунку, який їм може дати кожен з нас: петиція про порятунок військових уже назбирала 1 399 916 підписів. Проте, це не межа — як підписати петицію Save Mariupol: покрокова інструкція.