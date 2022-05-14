Несмотря ни на что здесь находят время для улыбки: как Азов продолжает защищать Мариуполь

Они защищают европейские ценности в условиях, где, казалось бы, не жили и первые люди на Земле. Несмотря на голод, отсутствие свежего воздуха, несмотря на смерть, запах загноенных ран и грязную воду из батарей бойцы на Азовстали сражаются на грани ради того, чтобы дать жизнь всем украинцам.

Там умирают молодые, исполненные мечтаний и планов мужчины и женщины, но украинские пограничники и другие бойцы Мариуполя не забывают улыбаться в камеру.

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Трудно, но держатся.

Готовят только из трёх компонентов: мука, вода, соль. Таков рацион настоящих героев. Во время приготовления бойцы как молитву приговаривают: “Слава Украине!”

Украинские пограничники показали, в каких условиях они на Азовстали вместе с другими защитниками Азов продолжают защищать Мариуполь. Это одноминутное видео пронизано болью, патриотизмом и честью одновременно.

Бойцы на Азовстали нуждаются в спасении, которое им может дать каждый из нас: петиция о спасении военных уже насобирала 1 399 916 подписей. Однако это не предел — как подписать петицию Save Mariupol: пошаговая инструкция.