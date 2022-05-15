Ракетний удар по Львівщині — Росію розлютила перемога України на Євробаченні

У ніч проти неділі, 15 травня, Україна не тільки святкувала перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні, а й слухала повітряні тривоги. Крім того, пролунали вибухи на Львівщині.

Таку інформацію підтверджує голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, близько 04:30 ранку російські війська завдали ракетного удару по одному з об’єктів військової інфраструктури в Яворівському районі. Чотири ракети влучили в об’єкт, його повністю зруйновано.

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Ще дві крилаті ракети збили українські сили ППО.

Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно, з підводних човнів.

За попередніми даними, загиблих і травмованих немає. По медичну допомогу ніхто не звертався.

Утім, Максим Козицький наголошує: зруйнований об’єкт знаходився неподалік кордону з Польщею.

Зауважимо, що сирени повітряної тривоги вночі турбували, зокрема, мешканців західної України. Місто Калуш, назва якого лунає в назві гурту Kalush Orchestra, знаходиться теж на Заході країни — в Івано-Франківській області.

А якщо тобі кортить ще переможних новин, дивись, як аеророзвідка задає жару росіянам.