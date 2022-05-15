Ракетный удар по Львовской области — Россию разъярила победа Украины на Евровидении

В ночь на воскресенье, 15 мая, Украина не только праздновала победу Kalush Orchestra на Евровидении, но и слушала воздушные тревоги. Кроме того, раздались взрывы во Львовской области.
Такую информацию подтверждает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
По его словам, около 04:30 утра российские войска нанесли ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры.
По состоянию на данный момент информации о погибших и травмированных нет. Наличие и характер разрушений уточняется, отметил он.
По состоянию на данный момент информации о погибших и травмированных нет. Наличие и характер разрушений уточняется, отметил он.
Отметим, что сирены воздушной тревоги ночью беспокоили, в частности, жителей западной Украины. Город Калуш, название которого звучит в названии группы Kalush Orchestra, находится тоже на Западе страны – в Ивано-Франковской области.
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