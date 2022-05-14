Аэроразведка задает жару россиянам — как работают профессионалы в Украине

Ловкость и технологичность – это то, что говорят об украинской армии не только союзники, но и враги. И немалая в этом заслуга юношей и девушек, военных и гражданских, IT-шников и инженеров, известных как подразделение Аэроразведка.

Мы собираем, обрабатываем и распространяем информацию, собираются люди, представители Службы безопасности, Вооруженных сил, полиции, терробороны, Нацгвардии, – рассказывает основатель организации Аэроразведка Ярослав Гончар.

И у них одна общая цель – уничтожить врага. 24 февраля уже все причастные бросились выполнять свои задачи.

— С первого дня мы уже были в Гостомеле, уже бодались с десантниками, которых высадили на вертолетах, — добавляет Ярослав.

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Эти ребята бились, конечно, не врукопашную, а дронами. Это первый и достаточно очевидный инструмент такого подразделения. У аэроразведки есть даже собственная технология Р-18. Уже не раз модифицированная и хорошо известна среди армейцев.

Представитель организации Аэроразведка Вадим рассказывает, что Р-18 может быть как ударного типа, так и переносить, например, лекарства, если другой возможности доставить нет, или даже воду.

Но так же дроны осуществляют эффективную разведку.

Это уже не Первая мировая война и не Вторая мировая, где нужно тысяча танков на тысячу танков, война – это кто первый увидел и кто первый смог отреагировать на то, что видит. И дроны очень помогают это сделать, – добавляет Вадим.

Но не единственными дронами. IT-эксперты разработали систему Дельта, которая собирает и анализирует все необходимые для войска данные, способные обмениваться информацией с поля боя с союзниками. Система успешно протестирована вместе с НАТО. Ее цель – сделать бой максимально безопасным для армии.

Человек все дальше и дальше отводится от линии столкновения. Человеческий фактор во время активных боевых действий пытаются минимизировать и увести человека как можно дальше от линии столкновения.

По сути, благодаря разным данным, которые собирает и координирует аэроразведка, командиры могут принимать оперативные решения. Все почти как в кино. Тебя ведут, а ты стреляешь.

Проводить операции без такого явления как ситуационная осведомленность – это смешно. Есть комната, есть килбокс, и если ты оперативник, тебя водят по этому килбоксу, подсказывают, а ты просто делаешь свою работу, – объясняет Ярослав.

Так же специалисты помогают корректировать огонь. В общем, разные задачи во всех известных ныне горячих точках выполняют сотни причастных.

Наша цель – победа в войне.

Напомним, ранее мы публиковали актуальную карту боевых действий в Украине.