Аеророзвідка задає жару росіянам — як працюють професіонали в Україні

Спритність і технологічність – це те, що кажуть про українську армію не лише союзники, а й вороги. І чимала в цьому заслуга хлопців та дівчат, військових і цивільних, айтівців та інженерів, які відомі як підрозділ Аеророзвідка.

Ми збираємо, обробляємо і поширюємо інформацію, збираються люди, представники Служби безпеки, Збройних сил, поліції, тероборони, Нацгвардії, — розповідає засновник організації Аеророзвідка Ярослав Гончар.

І в них одна спільна мета – знищити ворога. Тож 24 лютого вже всі причетні кинулися виконувати свої завдання.

– З першого дня ми вже були в Гостомелі, вже бодалися з десантниками, яких висадили на гелікоптерах, — додає Ярослав.

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Ці хлопці билися, звісно, не врукопаш, а дронами. Це перший і доволі очевидний інструмент такого підрозділу. В аеророзвідки є навіть власна розробка Р-18. Уже не раз модифікована та добре відома серед армійців.

Представник організації Аеророзвідка Вадим розповідає, що Р-18 може бути як ударного типу, так і переносити, наприклад, ліки, якщо іншої можливості доставити немає, чи навіть воду.

Але так само дрони здійснюють ефективну розвідку.

Це вже не Перша світова війна і не Друга світова, де треба тисяча танків на тисячу танків, війна – це хто перший побачив і хто перший зміг відреагувати на те, що бачить. І дрони дуже допомагають це зробити, – додає Вадим.

Та не дронами єдиними. IT-експерти розробили систему Дельта, яка збирає та аналізує всі потрібні для війська дані, здатна обмінюватися інформацією з поля бою із союзниками. Система успішно протестована разом із НАТО. Її мета – зробити бій максимально безпечним для армії.

Людина все далі й далі відводиться від лінії зіткнення. Взагалі людський фактор під час активних бойових дій намагаються мінімізувати й відвести людину якомога далі від лінії зіткнення.

По суті, завдяки різним даним, які збирає та координує аеророзвідка, командири можуть ухвалювати оперативні рішення. Все майже, як у кіно. Тебе ведуть, а ти стріляєш.

Проводити операції без такого явища як ситуаційна обізнаність – це смішно. Є кімната, є кілбокс, і якщо ти оперативник, тебе водять по цьому кілбоксу, підказують, а ти просто робиш свою роботу, — пояснює Ярослав.

Так само фахівці допомагають корегувати вогонь. Загалом, різні завдання в усіх відомих нині гарячих точках виконують сотні причетних.

Наша мета – перемога у війні.

Нагадаємо, раніше ми публікували актуальну карту бойових дій в Україні.