Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 14 травня

У книзі італійського письменника Карло Коллоді був Піноккіо. Він хотів бути кимось іншим, а коли брехав, то його ніс швидко ріс. А у реальному житті — чим більше російська влада намагається обманювати світ, тим швидше зростають втрати окупаційної армії, яка вдерлася в Україну.

Поки ЗСУ дає мужню відсіч ворогу, мирному населенню традиційно варто дослухатись до Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 14 травня 2022 року

Російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової інфраструктури та обстрілювати цивільні об’єкти на території України.

На Сіверському напрямку з території РФ ворог обстрілював з артилерії цивільні об’єкти на території Сумської області та завдав авіаудару по населеному пункту Товстодубове.

На Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова та недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм.

Підрозділи противника обстрілювали позиції наших військ в районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджував на наступі в районі населеного пункту Богородичне, успіху не мав.

Ворог вів артилерійські обстріли по районах населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля. Здійснив авіаудари по районах населених пунктів Долина та Адамівка.

У Маріуполі основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні наших підрозділів в районі заводу Азовсталь, продовжують обстріли.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворожі підрозділи продовжують обстрілювати наші війська. Окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Новоселівка Друга, Кам’янка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагається закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснюють активний вогневий вплив в районі населеного пункту Рубіжне.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії у напрямках населених пунктів Золоте та Комишуваха, успіху не мав. Здійснює обстріли населених пунктів Тошківка та Оріхове.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, веде наступальні дії у напрямках населених пунктів Кам’янка та Новоселівка, успіху не має.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

На Південнобузькому напрямку активних бойових дій ворог не проводив, обстрілював підрозділи Сил оборони зі ствольної артилерії та мінометів. Продовжував ведення повітряної розвідки.

Сили оборони України завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський 13 травня записав вечірнє звернення до нації та розповів українцям про перемовини щодо Азовсталі та повернення окупованих територій.