Перемовини щодо Азовсталі і повернення окупованих територій — головне зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 13 травня записав вечірнє звернення до нації на 79 день війни з Росією.

Продовжуємо відновлення деокупованих територій України. Станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів – це плюс шість за минулу добу. Повертаємо туди електрику, водопостачання, зв’язок, транспорт, соціальні послуги.

Звичайно, ми пам’ятаємо про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Херсон і Мелітополь, Бердянськ та Енергодар, Маріуполь і всі міста й містечка Донбасу.

Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу, — каже президент.

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Не припиняємо намагань урятувати з Маріуполя та Азовсталі всіх наших людей. Наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених та медиків.

Ідеться про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати й усіх інших, кожного нашого захисника.

Вже залучили для відповідних переговорів усіх у світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками.

Головне зі звернення Зеленського 13 травня

Сьогодні можемо відзвітувати вже про 200-й збитий російський військовий літак. Стільки авіації Росія не втрачала у жодній війні за десятки й десятки років.

Насправді, ніхто сьогодні не може передбачити, як довго триватиме ця війна. Але ми робимо все для того, щоб можна було звільнити нашу землю якнайшвидше.

Світ вже визнав, що блокада Росією наших портів і ця війна провокують масштабну продовольчу кризу. Тому тиску на Росію потрібно значно більше.

37 іноземних представництв відновили свою роботу в Києві. І я вдячний усім з них, бо це – 37 доказів того, що Україна стоїть міцно і має перспективи – на відміну від Росії. Впевнений, що скоро ще й інші іноземні представництва повернуться в Київ.

Варто повертатися до роботи й всьому українському бізнесу, який ще не відновив діяльність, хоча може це зробити на безпечній території.

Забезпечувати робочі місця і прилаштовувати економічну активність під наявні умови – це також робота на оборону, на наше майбутнє.

Традиційно підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 212 військовослужбовців Збройних сил України.

Повне звернення Зеленського 13 травня онлайн

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що почато спецоперацію з порятунку українських бійців з Азовсталі.