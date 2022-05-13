Україна

Перемовини щодо Азовсталі і повернення окупованих територій — головне зі звернення Зеленського

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 13 Травня 2022, 23:19
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