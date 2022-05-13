Перемовини щодо Азовсталі і повернення окупованих територій — головне зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 13 травня записав вечірнє звернення до нації на 79 день війни з Росією.
Продовжуємо відновлення деокупованих територій України. Станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів – це плюс шість за минулу добу. Повертаємо туди електрику, водопостачання, зв’язок, транспорт, соціальні послуги.
Звичайно, ми пам’ятаємо про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Херсон і Мелітополь, Бердянськ та Енергодар, Маріуполь і всі міста й містечка Донбасу.
Звичайно, ми пам’ятаємо про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Херсон і Мелітополь, Бердянськ та Енергодар, Маріуполь і всі міста й містечка Донбасу.
Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу, — каже президент.
Не припиняємо намагань урятувати з Маріуполя та Азовсталі всіх наших людей. Наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених та медиків.
Ідеться про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати й усіх інших, кожного нашого захисника.
Вже залучили для відповідних переговорів усіх у світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що почато спецоперацію з порятунку українських бійців з Азовсталі.